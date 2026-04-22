Az uniós bíróság ítélete szűkítheti a tagállamok mozgásterét a gyermekvédelem terén

Az Európai Unió Bíróságának tegnapi ítélete újabb fontos állomása annak a jogi és politikai vitának, amely a tagállami szuverenitás, a gyermekvédelem és az uniós alapjog-értelmezés viszonyát érinti – mondta lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

A szakértő szerint az ítélet egyik legfontosabb üzenete, hogy az Európai Unió Bírósága önmagában nem vitatta a gyermekvédelem legitim célját, ugyanakkor azt állapította meg, hogy a tagállami szabályozások a gyermekvédelemre hivatkozva sem korlátozhatják aránytalanul az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás szabadságát, illetve az Európai Unió Alapjogi chartájában biztosított véleménynyilvánítás szabadságát.

A bíróság tehát nem magát a gyermekvédelmet kérdőjelezte meg, hanem azt vizsgálta, hogy a választott szabályozási technika megfelel-e a szükségesség és arányosság uniós mércéjének

– hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán.

Az alkotmányjogász szerint ugyanakkor ez a megközelítés szakmailag is vitákat vet fel. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Emberi jogok európai egyezménye 10. cikkének második bekezdése kifejezetten lehetővé teszi a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását, amennyiben az törvényben meghatározott, és egy demokratikus társadalomban szükséges többek között a közegészség, az erkölcsök vagy mások jogainak védelme érdekében.

A strasbourgi emberi jogi bíráskodás hagyományosan széles mérlegelési mozgásteret biztosít a tagállamok számára az erkölcsvédelem és a gyermekvédelem kérdésében

– mutatott rá.

Ezzel kapcsolatban felidézte a Handyside kontra Egyesült Királyság ügyet, amelyben az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta: nincs egységes európai erkölcsi mérce, ezért az államok jobb helyzetben vannak annak megítélésében, hogy milyen korlátozások szükségesek saját társadalmukban.

A mostani luxembourgi ítélet ezzel szemben olyan centralizáló jogértelmezést alkalmazhat, amely szűkíti a tagállamok hagyományosan elismert autonómiáját, különösen az erkölcsvédelem és a gyermekek védelme területén

– fogalmazott.