Dornfeld László: A gyermekvédelmi törvény ügye üzenet az új magyar kormánynak

Az Európai Unió Bíróságának gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos ítélete túlmutat egy jogi vitán: Brüsszel újabb politikai nyomásgyakorlásának eszköze lehet Magyarországgal szemben – mondta a Magyar Nemzetnek Dornfeld László. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint az ítélet időzítése sem véletlen, és az új magyar kormánynak is egyértelmű üzenetet hordoz arról, milyen elvárásokat támaszt vele szemben az Európai Bizottság.

2026. 04. 23. 4:45
Az elemző szerint nem ez az első eset, amikor politikai szempontok befolyásolhatják az uniós döntések időzítését. Példaként említette az orosz energiahordozókról való leválás ügyét, amelyet eredetileg április közepén tárgyalt volna az Európai Parlament.

Bár a vita az iráni helyzet miatt végül lekerült a napirendről, aligha kétséges, hogy a kérdés újra elő fog kerülni 

– jegyezte meg. 

Dornfeld László szerint az új magyar kormány nehéz politikai helyzetbe kerülhet a gyermekvédelmi szabályozás ügyében.

A Tisza kétharmados győzelme meglepte a brüsszeli döntéshozókat, akik valószínűleg nem számítottak erre a forgatókönyvre. Éppen ezért most fokozott elvárásokat támaszthatnak az új kormánnyal szemben

 – mondta. Az elemző szerint az Európai Bizottság nemcsak a korábban meghatározott szupermérföldkövek teljesítését várhatja el, hanem a migrációs és gyermekvédelmi szabályok uniós elvárásokhoz való igazítását is.

Könnyen elképzelhető, hogy a további uniós források megnyitását is ezekhez a döntésekhez kötik majd

 – hangsúlyozta. 

Dornfeld László arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza korábban tudatosan kerülte az állásfoglalást a nagy civilizációs kérdésekben.

– Ez lehetővé tette, hogy olyan jobboldali szavazók is nyissanak a párt felé, akik ezekben az ügyekben inkább a Fidesz álláspontját támogatják. Most azonban ezekben a kérdésekben is egyértelmű döntéseket kell majd hozniuk – fogalmazott.

A szakértő szerint emiatt a következő időszakban komoly politikai egyensúlyozás várhat az új kormányra.

Magyar Péter számára komoly kihívás lesz úgy megfelelni a brüsszeli elvárásoknak, hogy közben ne veszítse el saját, ideológiailag sokszínű szavazótáborának jelentős részét

 – összegezte Dornfeld László.

Mint ismert, a magyarországi választások után rövid idővel az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében a Brüsszel által indított eljárásban. A luxembourgi testület szerint a szabályozás több ponton sérti az uniós jogot, különösen az alapjogokra és a belső piac működésére vonatkozó rendelkezéseket.

A döntés értelmében a bíróság kifogásolta a médiában és reklámokban megjelenő, nemi identitással kapcsolatos tartalmak korlátozását, amit nem tart összeegyeztethetőnek az uniós szabályozással. Emellett a pedofil-bűncselekményeket elkövetők nyilvántartásának egyes elemeit is jogsértőnek minősítette.

Az eljárást még 2021-ben indította az Európai Bizottság, amely szerint a magyar törvény több uniós normát is sért. A bizottság álláspontja alapján a szabályozás nemcsak az Európai Unió Alapjogi Chartája rendelkezéseivel ütközik, hanem a szolgáltatások szabad áramlását és az adatvédelmi szabályokat is érinti. A bíróság ugyanakkor hangsúlyozta: a gyermekvédelem önmagában legitim cél, azonban a magyar szabályozás által alkalmazott eszközök nem felelnek meg az uniós jog által megkövetelt szükségességi és arányossági tesztnek. Az ítélet szerint a kifogásolt rendelkezések túl általánosak, és nem konkrét, egyedi kockázatokhoz igazodnak.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
