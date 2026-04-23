Dornfeld László: A gyermekvédelmi törvény ügye üzenet az új magyar kormánynak

Az elemző szerint nem ez az első eset, amikor politikai szempontok befolyásolhatják az uniós döntések időzítését. Példaként említette az orosz energiahordozókról való leválás ügyét, amelyet eredetileg április közepén tárgyalt volna az Európai Parlament.

Bár a vita az iráni helyzet miatt végül lekerült a napirendről, aligha kétséges, hogy a kérdés újra elő fog kerülni

– jegyezte meg.

Dornfeld László szerint az új magyar kormány nehéz politikai helyzetbe kerülhet a gyermekvédelmi szabályozás ügyében.

A Tisza kétharmados győzelme meglepte a brüsszeli döntéshozókat, akik valószínűleg nem számítottak erre a forgatókönyvre. Éppen ezért most fokozott elvárásokat támaszthatnak az új kormánnyal szemben

– mondta. Az elemző szerint az Európai Bizottság nemcsak a korábban meghatározott szupermérföldkövek teljesítését várhatja el, hanem a migrációs és gyermekvédelmi szabályok uniós elvárásokhoz való igazítását is.

Könnyen elképzelhető, hogy a további uniós források megnyitását is ezekhez a döntésekhez kötik majd

– hangsúlyozta.

Dornfeld László arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza korábban tudatosan kerülte az állásfoglalást a nagy civilizációs kérdésekben.

– Ez lehetővé tette, hogy olyan jobboldali szavazók is nyissanak a párt felé, akik ezekben az ügyekben inkább a Fidesz álláspontját támogatják. Most azonban ezekben a kérdésekben is egyértelmű döntéseket kell majd hozniuk – fogalmazott.

A szakértő szerint emiatt a következő időszakban komoly politikai egyensúlyozás várhat az új kormányra.

Magyar Péter számára komoly kihívás lesz úgy megfelelni a brüsszeli elvárásoknak, hogy közben ne veszítse el saját, ideológiailag sokszínű szavazótáborának jelentős részét

– összegezte Dornfeld László.

Mint ismert, a magyarországi választások után rövid idővel az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében a Brüsszel által indított eljárásban. A luxembourgi testület szerint a szabályozás több ponton sérti az uniós jogot, különösen az alapjogokra és a belső piac működésére vonatkozó rendelkezéseket.