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A Tisza-kormány nem mond ellent Von der Leyennek: Magyar Péter brüsszeli útja után gyorsult fel az ukrán uniós csatlakozás

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Fordulat jöhet Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében. Diplomáciai források szerint Magyar Péter miniszterelnök zárt körű egyeztetéseken jelezte, hogy kész feloldani a Kijev csatlakozási tárgyalásait eddig akadályozó magyar vétót. Brüsszelben is leírták, hogy Magyarország már nem fog vétózni.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 10:10
Magyar Péter (Fotó: AFP)
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A források szerint az első tárgyalási csomag megnyitásáról június 15-én, egy luxembourgi kormányközi konferencián születhet döntés.

Ukrajna és Moldova egyszerre kérte felvételét az Európai Unióba, ezért a moldovai csatlakozási folyamat alakulása szorosan összefügg az ukrán előrehaladással. A vétót még az Orbán-kormány alkalmazta, amely több alkalommal is megakadályozta a folyamat továbbhaladását. A diplomaták szerint a májusban hivatalba lépett Magyar Péter miniszterelnök zárt körű egyeztetéseken jelezte, hogy kész változtatni ezen az állásponton

– írja a Brussels Signal a cikkében.

A vétó feloldását ugyanakkor feltételekhez köti. Ezek elsősorban az Ukrajnában élő magyar közösség jogainak biztosítására vonatkoznak.

Egy diplomata szerint az ukrán fél olyan vállalásokat tett, amelyek nagyrészt választ adnak azokra az aggályokra, amelyeket még az Orbán-kormány fogalmazott meg egy 11 pontból álló követeléscsomagban. Hozzátette: Magyarország támogatása jelenleg nem attól függ, hogy Ukrajna újabb törvényeket fogad-e el.

A tárgyalások azután gyorsultak fel, hogy Magyar Péter Brüsszelben vezető uniós tisztségviselőkkel egyeztetett a befagyasztott, 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás sorsáról

 – állította az egyik diplomata.

Egy magyar tisztviselő ugyanakkor azt mondta, egyelőre nem született döntés arról, hogy megnyílik-e az első tárgyalási csomag Ukrajna előtt. Az uniós nagykövetek a következő napokban alakíthatják ki a közös álláspontjukat az ügyben.

Az uniós csatlakozási folyamat 35 tárgyalási fejezetből áll, amelyeket hat nagy témakörbe soroltak. Az első, úgynevezett Alapok fejezetcsoport a jogállamiságot, a korrupció elleni fellépést, az alapvető jogok érvényesülését és a demokratikus intézmények működését érinti.

Az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét jelenleg Ciprus látja el június végéig, ezt követően Írország veszi át a feladatot fél évre. Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos azt szeretné, hogy még ebben a hónapban megnyíljon az első tárgyalási csomag, a többi pedig legkésőbb júliusig.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

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