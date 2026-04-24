Zelenszkij: Nem elég a nyugati segítség, Ukrajna új forrásokat keres a légvédelemhez

Hiába érkeznek újabb nyugati támogatások, Ukrajna továbbra is komoly hiánnyal küzd a légvédelem terén. Ezt mondta Volodimir Zelenszkij egy sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
Forrás: Hromadske.ua2026. 04. 24. 13:45
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Zaporizzsjai régió déli frontvonalán Fotó: Ukrán elnöki sajtóhivatal Forrás: AFP
A légvédelem nem elegendő. Aláírtunk egy erős megállapodást Németországgal, de ez inkább stratégiai szinten erősít minket, a jelenlegi hiányt más forrásokból kell pótolni

– fogalmazott.

Zelenszkij szerint ezért Kijev aktívan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel rövid távon is növelni tudja védelmi képességeit. Ebben továbbra is fontos szerepet szán az Egyesült Államoknak.

Friedrich Merz korábban bejelentette, hogy Berlin újabb katonai csomagot biztosít Ukrajnának. Ennek részeként több száz rakétát finanszíroznak az amerikai Patriot rendszerekhez, valamint 36 darab IRIS–T indítóállást is szállítanak. A csomag célja az ukrán városok és a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítése, ugyanakkor ezek az eszközök nem azonnal érkeznek meg, ami tovább nehezíti a jelenlegi helyzetet.

Berlin és Kijev stratégiai szintű védelmi együttműködésről állapodott meg, többek között légvédelmi rendszerek és drónok közös gyártásáról. Fotó: AFP

Német együttműködés a fegyvergyártásban is

A német–ukrán megállapodás részeként mintegy háromszázmillió eurót fordítanak a nagy hatótávolságú fegyverek fejlesztésére, valamint közös dróngyártás is indulhat. A tervek szerint az első ütemben több ezer, mesterséges intelligenciával támogatott drónt állítanának hadrendbe. Mindeközben Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok ismét szigorúbb szankciós politikát folytat majd Oroszországgal szemben.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Zaporizzsjai régió déli frontvonalán (Fotó: AFP/Ukrán Elnöki Sajtóhivatal) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Lázár Emese
idezojelektisza párt

Oszd meg és…?

Lázár Emese avatarja

A „mindenkihez” intézett felszólítások mögött miért az „oszd meg és uralkodj” logikája húzódik meg?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu