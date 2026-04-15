MerzUkrajna támogatásaBerlinZelenszkijorosz-ukrán háborúfegyverszállítássegélycsomag

Merz és Zelenszkij megállapodott a háború folytatásáról

Volodimir Zelenszkij berlini látogatásán Friedrich Merz német kancellárral egyeztetett, ahol a felek stratégiai szintű védelmi együttműködésről állapodtak meg, többek között légvédelmi rendszerek és drónok közös gyártásáról. A német fél újabb katonai segélycsomagokat is bejelentett. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem kér „könnyített” EU- vagy NATO-tagságot, hanem teljes jogú, erős partnerként kíván csatlakozni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 12:34
Merz és Zelenszkij megállapodott a háború folytatásáról
Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök április 14-én Berlinbe látogatott, ahol tárgyalásokat folytatott Friedrich Merz német kancellárral. A megbeszéléseket követően a két ország több megállapodást írt alá a védelmi együttműködés erősítéséről, majd közös sajtótájékoztatót tartottak. A főbb nyilatkozatokat a Suspilne gyűjtötte össze.

Volodimir Zelenszkij berlini látogatásán Friedrich Merz német kancellárral egyeztetett
Volodimir Zelenszkij berlini látogatásán Friedrich Merz német kancellárral egyeztetett. Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij szerint tízféle megállapodást írtak alá, köztük olyanokat is, amelyek légvédelmi rendszerek és drónok közös gyártásáról szólnak. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Európában jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő gyártókapacitás.

Biztosítanunk kell, hogy Ukrajna együttműködjön az EU-val ezen rakétavédelmi rendszerek gyártásában. Egyszerűen nincs elegendő gyártókapacitás Európában. Csapatunk megkezdi a konkrét munkát. A mi tapasztalatunk, a mi javaslataink és a drónjaink a leghatékonyabbak

– mondta. A német kancellár úgy fogalmazott, hogy az együttműködés stratégiai szintet ért el. Kiemelte: Berlin és Kijev nemcsak a védelemben, hanem a digitalizáció és a közszolgáltatások területén is együttműködési megállapodást kötött, amely adatcserére is kiterjed.

Merz újabb katonai segélycsomagokat is bejelentett Ukrajna számára. 

Ezek légvédelmi rendszereket, nagy hatótávolságú fegyvereket, drónokat és lőszert tartalmaznak. – Ma új segélycsomagokról állapodtunk meg, elsősorban a légvédelem, a nagy hatótávolságú fegyverek, a drónok és a lőszerek terén – mondta Zelenszkij. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy a tárgyalások eredményeként Németország újabb hozzájárulást ad az ukrán dróngyártáshoz. Emellett szóba került a PURL program is.

Kijev attól tart, hogy nem jut elegendő elfogó eszközhöz
A felek stratégiai szintű védelmi együttműködésről állapodtak meg, többek között légvédelmi rendszerek és drónok közös gyártásáról. Fotó: AFP

Zelenszkij a jövőben rendszeresen egyeztetne

Az ukrán elnök kiemelte: több mint húsz év után először tartottak kormányközi konzultációkat a két ország között a védelmi együttműködésről. Ezt jelentős politikai eredménynek nevezte, és jelezte, hogy a jövőben rendszeressé tennék az egyeztetéseket.

A kormányközi konzultációk tárgya a védelmi együttműködés, a közös védelmi termelés. Arra számítunk, hogy a kormányok közötti következő konzultációkra jövőre ismét sor kerül, és nem újabb húsz év múlva

– mondta. Zelenszkij elutasította az EU- és NATO-tagság „egyszerűsített” formájának lehetőségét. Szerinte Ukrajnának teljes jogú tagságra van szüksége. Merz ezzel szemben a fokozatos közeledést hangsúlyozta, és azt mondta, Ukrajna jelenleg is teljesíti az ehhez szükséges feltételeket. A berlini látogatás után Zelenszkij Norvégiába utazik, majd Rómában találkozik az olasz miniszterelnökkel, Giorgia Melonival.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Friedrich Merz (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu