Merz és Zelenszkij megállapodott a háború folytatásáról

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök április 14-én Berlinbe látogatott, ahol tárgyalásokat folytatott Friedrich Merz német kancellárral. A megbeszéléseket követően a két ország több megállapodást írt alá a védelmi együttműködés erősítéséről, majd közös sajtótájékoztatót tartottak. A főbb nyilatkozatokat a Suspilne gyűjtötte össze.

Volodimir Zelenszkij szerint tízféle megállapodást írtak alá, köztük olyanokat is, amelyek légvédelmi rendszerek és drónok közös gyártásáról szólnak. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Európában jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő gyártókapacitás.

Biztosítanunk kell, hogy Ukrajna együttműködjön az EU-val ezen rakétavédelmi rendszerek gyártásában. Egyszerűen nincs elegendő gyártókapacitás Európában. Csapatunk megkezdi a konkrét munkát. A mi tapasztalatunk, a mi javaslataink és a drónjaink a leghatékonyabbak

– mondta. A német kancellár úgy fogalmazott, hogy az együttműködés stratégiai szintet ért el. Kiemelte: Berlin és Kijev nemcsak a védelemben, hanem a digitalizáció és a közszolgáltatások területén is együttműködési megállapodást kötött, amely adatcserére is kiterjed.