Végveszélyben Európa: a tömeges migráció elpusztíthatja a nemzeti identitást

Az Európai Konzervatívok és Reformisták rendezvényén felszólaló Matt Goodwin szerint Európa gyors demográfiai és kulturális átalakuláson megy keresztül, amely a nemzeti identitást és a társadalmi kohéziót is veszélyezteti. A szakértő úgy látja, hogy a tömeges migráció következtében több nyugat-európai országban már most is látványosan átalakul a lakosság összetétele, az emberek egyre inkább idegennek érzik magukat saját hazájukban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 18:49
Megállíthatatlan a népességcsere? Forrás: AFP
Goodwin rávilágított, hogy a történelmi fehér brit többség aránya a jelenlegi 74 százalékról az évszázad végére várhatóan mindössze 33 százalékra zuhan vissza. Ezzel párhuzamosan a külföldi származásúak aránya a korábbi 19 százalékról 60 százalékra emelkedhet. 

A vallási összetétel is gyökeresen megváltozik: a 40 év alatti korosztályban minden negyedik, vagy akár minden harmadik ember muszlim lehet a jövőben. 

Szimbolikus mérföldkőnek nevezte, hogy 2023-ban Nagy-Britanniában már a „Mohammed” lett a legnépszerűbb fiúnév, megelőzve a „Noé”-t.

A külföldi származásúak aránya a korábbi 19 százalékról 60 százalékra emelkedhet Fotó: AFP

Idegenként a saját hazájukban

Goodwin szerint a változás üteme olyan mértékű, hogy az emberek jelentős része elidegenedik a saját környezetétől.

Az emberek idegennek érzik magukat a saját hazájukban

– jelentette ki a szakértő. Szavait közvélemény-kutatási adatokkal is alátámasztotta, melyek szerint a britek több mint fele nyilatkozott úgy, hogy kellemetlenül érintik a változások. Érdekesség, hogy minden harmadik fekete, ázsiai és etnikai kisebbségi (BAME) válaszadó is hasonlóan vélekedik. A folyamat a nagyvárosokban a leglátványosabb. Londonban a fehér britek aránya a 2001-es 83 százalékról mára egyharmadra csökkent. 

Az ország iskoláinak negyedében a fehér brit gyerekek már kisebbségben vannak, és minden tizedik gyermeknek legalább egyik szülője külföldön született.

Angliában ma már több mint ötmillióan nem az angolt használják anyanyelvükként otthonukban.

Öngyilkos empátia és elhallgatott bűncselekmények

A politológus bírálta a politikai elitet, amely szerinte „öngyilkos empátiával” kezeli a helyzetet. Annak ellenére, hogy az Egyesült Királyság népességnövekedésének 98 százaléka a tömeges bevándorlásból adódik, a döntéshozók kerülik a kérdés megvitatását. Goodwin szerint ez a hozzáállás súlyos biztonsági kockázatokkal jár: példaként említette a pakisztáni férfiakból álló bűnbandákat, amelyek évtizedekig erőszakoltak fehér lányokat büntetlenül. Véleménye szerint a kulturális válságot tetézi a kereszténység visszaszorulása és az iszlám gyors terjedése. A Z generáció tagjainak mindössze 1 százaléka vallja magát az anglikán egyházhoz tartozónak. 

Goodwin arra figyelmeztetett, hogy London egyes részein már párhuzamos társadalmak alakultak ki, ahol a muszlim közösségek úgy élnek, hogy szinte egyáltalán nem kerülnek kapcsolatba nem muszlimokkal.

London egyes részein már párhuzamos társadalmak alakultak ki Fotó: AFP

Hamarosan ők fogják uralni a politikát a nagyobb városokban

– tette hozzá, megjegyezve, hogy ez a tendencia már Nyugat-Európa több országában is megfigyelhető.

Migráció mint „csodaszer”?

A politológus szerint a baloldal a migrációt egyfajta csodaszerként, sőt „Ponzi-rendszerként” kezeli a születésszám csökkenésének és a gazdasági gondoknak az orvoslására, miközben ez a logika hosszabb távon újabb és újabb bevándorlók érkezését feltételezi. Goodwin radikális lépéseket tart szükségesnek: 

  • a tömeges migráció azonnali leállítását, 
  • az Emberi Jogok Európai Egyezményének (EJEE) elhagyását, valamint 
  • a jóléti és lakhatási támogatások korlátozását a nem brit lakosok számára. 

Javasolta továbbá a saría bíróságok és a Muzulmán Testvériség betiltását. Charlie Weimers a helyzetet Libanon sorsához hasonlította, ahol a felekezeti megosztottság szétverte a társadalmat. 

Goodwin zárógondolataiban hangsúlyozta, hogy a nemzeti szuverenitáshoz és a családbarát politikához való visszatérés az utolsó esély Európa számára. 

Michel Houellebecq gondolatát felidézve emlékeztetett:

Ez az otthonunk. Nincs máshová mennünk.

Borítókép: Migránsok Párizsban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu