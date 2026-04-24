Végveszélyben Európa: a tömeges migráció elpusztíthatja a nemzeti identitást

A külföldi származásúak aránya a korábbi 19 százalékról 60 százalékra emelkedhet

Idegenként a saját hazájukban

Goodwin szerint a változás üteme olyan mértékű, hogy az emberek jelentős része elidegenedik a saját környezetétől.

Az emberek idegennek érzik magukat a saját hazájukban

– jelentette ki a szakértő. Szavait közvélemény-kutatási adatokkal is alátámasztotta, melyek szerint a britek több mint fele nyilatkozott úgy, hogy kellemetlenül érintik a változások. Érdekesség, hogy minden harmadik fekete, ázsiai és etnikai kisebbségi (BAME) válaszadó is hasonlóan vélekedik. A folyamat a nagyvárosokban a leglátványosabb. Londonban a fehér britek aránya a 2001-es 83 százalékról mára egyharmadra csökkent.

Az ország iskoláinak negyedében a fehér brit gyerekek már kisebbségben vannak, és minden tizedik gyermeknek legalább egyik szülője külföldön született.

Angliában ma már több mint ötmillióan nem az angolt használják anyanyelvükként otthonukban.