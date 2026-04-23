migránsNémetországmigrációillegális bevándorlásEurópai Unió

Megduplázódott a migránsok száma Európában

Rekordszámú, több mint 64 millió külföldi származású lakos él már az Európai Unióban – derül ki a Rockwool Foundation Berlin legfrissebb jelentéséből. 2010 óta drámai ütemben, csaknem 60 százalékkal nőtt a migránsok száma, Németországban pedig már a 18 milliót közelíti.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 15:21
Rekordszámú, több mint 64 millió külföldi származású lakos él már az Európai Unióban Forrás: AFP
A folyamat az utóbbi időszakban sem lassult le érdemben. Csak 2024 és 2025 között az EU mintegy 2,1 millió külföldi származású személlyel bővült. Bár ez elmarad az előző évi 2,6 milliós növekedéstől, a 3,4 százalékos emelkedés így is jelentős terhet ró a kontinensre.

Berlinben már közel 18 millió külföldi származású lakost tartanak számon, ami 70 százalékos növekedés 2010 óta. 

A rangsorban Franciaország (9,6 millió) és Spanyolország (9,5 millió) követi a németeket. Különösen riasztó a helyzet Spanyolországban, ahol az elmúlt évben 700 ezer fővel nőtt a külföldi népesség, ami az egész EU-s növekedés egyharmadát tette ki.

A beáramlás koncentrációja rendkívül erős: 2024-ben Spanyolország 1,22 millió, Németország pedig 1,03 millió bevándorlót fogadott be, így ez a két ország nyelte el az összes érkező csaknem felét. 

Őket Olaszország (410 ezer) és Franciaország (353 ezer) követi. Ha azonban a lakosságszámhoz viszonyítjuk az érkezőket, a kisebb államok vannak a legnagyobb veszélyben. 

  • Máltán 1000 lakosra már 57 érkező jut, de 
  • Ciprus (39) és 
  • Luxemburg (36) is jóval az uniós átlag felett teljesít. 

A külföldi származásúak aránya Luxemburgban már az 50 százalékot is meghaladja. A menedékjog iránti kérelmek terén is látszik a nyomás. 2025-ben 669 365 első alkalommal benyújtott kérelmet regisztráltak. Ennek 74 százaléka négy országra – Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Németország – zúdult. A származási helyek eltérnek: míg Spanyolországban a venezuelaiak dominálnak, addig Németországban az afgánok és a szíriaiak adják be a kérelmek 42 százalékát. 

Emellett 2025 végén még mindig 4,35 millió ukrán állampolgár állt ideiglenes védelem alatt az EU-ban.

A jelentés kiemeli, hogy a külföldi származású lakosság 76 százaléka munkaképes korú, ami Spanyolországban és Olaszországban még magasabb. 

Borítókép: Migránsok tüntetnek Madrid Lavapiés negyedében (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Olyan intézkedésre készül az EU az energiával, ami garantáltan mindenkinél kicsapja a biztosítékot

Odrobina Kristóf avatarja

Itt az új csomag: a kommunisták tényleg átmenekültek innen Brüsszelbe?

