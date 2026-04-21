Migrációpárti hívei nyomására törölte posztját a tiszás képviselő

Gyorsan meghátrált a kritikák hatására Szijjártó Gábor, a Tisza Párt április 12-én mandátumot nyert országgyűlési képviselője. A dombóvári választókerületben győztes politikus hétfőn közzétett egy bejegyzést a közösségi oldalán azzal a szöveggel: „Megőrizzük a békét, és biztonságos, bevándorlóktól mentes ország maradunk.”

A tiszás hívek közül sokan azonnal számonkérték Szijjártó Gábort, élükön a bevándorláspártiak egyik hangadójával, Jámbor András szélsőbaloldali aktivistával, volt országgyűlési képviselővel. Jámbor az azóta már módosított bejegyzésében arról írt, hogy a bevándorlás kérdése bonyolultabb, és reméli, hogy ez csak egy baki volt Szijjártó részéről. Kedden reggel pedig már megköszönte, hogy a Tisza országgyűlési képviselője végül eltávolította a bejegyzését.

A Tisza képviselője tehát megfutamodott, és törölte a posztját, így adódik a kérdés, hogy Szijjártó Gábor valójában mit gondol a bevándorlásról. Egy baki volt csupán tőle, és kiszólt a Tisza központi kommunikációjából? Vagy ilyen megosztó témákról nem is beszélhetnek a frakció tagjai?

Egy keddi, más témában írt bejegyzése alatt néhány kommentelő még felrótta a képviselőnek az eltávolított üzenetet. Egyikük úgy fogalmazott: „Sose késő az önkritika, jó, hogy levette a bevándorlómentes posztot. Az emberséges Magyarország fogalmába ez nem fér bele. Különben is, hetven százalék feletti támogatottsággal már nem kell a propagandasajtónak megfelelni, tehát nyugodtan lehet az a vélemény, hogy maga a bevándorlás ellenőrzött keretek között nem ördögtől való. Ha nem így gondolja, nincs keresnivalója az emberséges Magyarországon.”

Az ultimátumszerű kommentre válaszként Szijjártó Gábor megköszönte a kritikát, és azt írta, hogy minden erejével a magyar emberekért és egy működő, emberséges Magyarországért fog dolgozni.