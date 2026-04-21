Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Migrációpárti hívei nyomására törölte posztját a tiszás képviselő

Egy napig sem maradt fent Szijjártó Gábor megválasztott tiszás képviselő közösségi oldalán a bevándorlást elutasító bejegyzése, miután számos kommentelő és Jámbor András szélsőbaloldali aktivista nyomására meghátrált a politikus, és törölte a posztját. Ezek fényében kétséges, mennyire gondolja komolyan Magyar Péter és pártja a migráció elutasításáról hangoztatott álláspontját.

2026. 04. 21. 15:57
Szijjártó Gábor és Magyar Péter Forrás: Facebook
Gyorsan meghátrált a kritikák hatására Szijjártó Gábor, a Tisza Párt április 12-én mandátumot nyert országgyűlési képviselője. A dombóvári választókerületben győztes politikus hétfőn közzétett egy bejegyzést a közösségi oldalán azzal a szöveggel: „Megőrizzük a békét, és biztonságos, bevándorlóktól mentes ország maradunk.”

A tiszás hívek közül sokan azonnal számonkérték Szijjártó Gábort, élükön a bevándorláspártiak egyik hangadójával, Jámbor András szélsőbaloldali aktivistával, volt országgyűlési képviselővel. Jámbor az azóta már módosított bejegyzésében arról írt, hogy a bevándorlás kérdése bonyolultabb, és reméli, hogy ez csak egy baki volt Szijjártó részéről. Kedden reggel pedig már megköszönte, hogy a Tisza országgyűlési képviselője végül eltávolította a bejegyzését.

A Tisza képviselője tehát megfutamodott, és törölte a posztját, így adódik a kérdés, hogy Szijjártó Gábor valójában mit gondol a bevándorlásról. Egy baki volt csupán tőle, és kiszólt a Tisza központi kommunikációjából? Vagy ilyen megosztó témákról nem is beszélhetnek a frakció tagjai?

Egy keddi, más témában írt bejegyzése alatt néhány kommentelő még felrótta a képviselőnek az eltávolított üzenetet. Egyikük úgy fogalmazott: „Sose késő az önkritika, jó, hogy levette a bevándorlómentes posztot. Az emberséges Magyarország fogalmába ez nem fér bele. Különben is, hetven százalék feletti támogatottsággal már nem kell a propagandasajtónak megfelelni, tehát nyugodtan lehet az a vélemény, hogy maga a bevándorlás ellenőrzött keretek között nem ördögtől való. Ha nem így gondolja, nincs keresnivalója az emberséges Magyarországon.”

Az ultimátumszerű kommentre válaszként Szijjártó Gábor megköszönte a kritikát, és azt írta, hogy minden erejével a magyar emberekért és egy működő, emberséges Magyarországért fog dolgozni.

Az már ebből a példából is érzékelhető, hogy Magyar Péter kormánya nem lesz egyszerű helyzetben, hiszen sok fajsúlyos témakörben megosztott a Tisza tábora, a baloldali és liberális szavazóinak is kénytelen lesz engedményeket tenni, amivel viszont a társadalom többségének ellenszenvét válthatja ki.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu