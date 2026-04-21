Újabb nevek szivárogtak ki: Magyar Péter utódja is egészségügyi államtitkár lehet

Kiszivárgott, hogy Magyar Péter mit mondott zárt ajtók mögött a Tisza képviselőinek – írta meg a Index. A lap felidézi, a Tisza-kormány megalakulása után Magyarországon újra lesz önálló egészségügyi minisztérium, aminek a vezetését Hegedűs Zsolt ortopéd sebészre bízza Magyar Péter.

A Magyar Hang úgy tudja, az új minisztérium egyik államtitkára az orvosi diplomával is rendelkező Gilly Gyula lesz.

Korábban ő vezette a Diákhitel Központot, távozása után Magyar Péter foglalta el a helyét a szervezetnél.

A későbbiekben sem szakadt meg a kapcsolat köztük, Gilly hónapok óta tagja a kormányzati felkészülésért felelős szakmai csoportnak. A hírek szerint elsősorban a rendszerszintű átalakítások, az ágazatirányítás, valamint az integrált ellátás területén számítottak a tudására.

A lap forrása szerint Nemes Balázs és Bicskei László közül is legalább egyikük államtitkári feladatot kap. A Magyar Hang azt is megtudta, hogy a leendő egészségügyi kormányzat asztalán már ott hever a Segítő Jobb Alapítvány újjáélesztésére tett indítvány.

Emlékeztettek, hogy az Antall József miniszterelnök támogatásával létrejött kezdeményezés határon túli magyarok tízezreinek életét mentette meg az anyaországi gyógykezeléssel. Az alapítvány működését a Gyurcsány-kormány állította le.