Tovább megy az adok-kapok: Pankotai Lili ismét beszólt Magyar Péternek

„Örültem volna, ha az elmúlt négy évben is ilyen hangosak, de spongyát rá” – idézte Magyar Péter leendő miniszterelnök kijelentését a Facebook-oldalán közzétett posztjában Pankotai Lili.

A diákaktivista reagálásnak apropóját az adta, hogy tizenhét gimnázium igazgatója levélben kérte Magyar Pétert, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnökét, hogy a köznevelés megújítása érdekében elsősorban a szakmai szervezetek és a köznevelés szereplői véleményének figyelembevételével terjessze be az oktatásiminiszter-jelölt nevét az Országgyűlésnek. A leendő miniszterelnök a hétfői sajtótájékoztatóján válaszolt és üzent az intézményvezetőknek: Örültem volna, ha az elmúlt négy évben is ilyen hangosak.

Én is örültem volna, ha négy éve Magyar Péter még nem a Fidesszel ünnepelte volna a kétharmados Fidesz-győzelmet, és akkor is ilyen hangos lett volna, amikor a hangos diákok és tanárok sorra kaptak irdatlan lejárató kampányt a propagandától, gumibotot, könnygázt és sorra rúgták ki őket – köztük engem is, akkori éppenhogy 18 éves diákként –, amiért hangosan egy jobb oktatási rendszerért próbáltunk küzdeni

– vágott vissza Pankotai, aki ironikusan zárta bejegyzését.

„De mivel Magyar Péter hajlandó egyeztetni az igazgatókkal: spongyát rá” – írta.

Nem ez az első, hogy a véleményvezér nyíltan nekiront Magyar Péternek, korábban azt kifogásolta, hogy a sajtóhírek szerint a Tisza Párt Rubovszky Ritát kérte fel oktatási miniszternek.