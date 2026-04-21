Magyar Pétertisza pártpankotai lilioktatás

Tovább megy az adok-kapok: Pankotai Lili ismét beszólt Magyar Péternek

Kritikus posztban reagált Pankotai Lili arra a kijelentésre, amelyet Magyar Péter tett az iskolaigazgatók kezdeményezése kapcsán. A diákaktivista azt írta, ő is örült volna, ha Magyar Péter négy éve nem tapsolt volna olyan lelkesen a Fidesz-kétharmadnak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 9:58
Fotó: Bodnár Boglárka
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Örültem volna, ha az elmúlt négy évben is ilyen hangosak, de spongyát rá” – idézte Magyar Péter leendő miniszterelnök kijelentését a Facebook-oldalán közzétett posztjában Pankotai Lili. 

A diákaktivista reagálásnak apropóját az adta, hogy tizenhét gimnázium igazgatója levélben kérte Magyar Pétert, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnökét, hogy a köznevelés megújítása érdekében elsősorban a szakmai szervezetek és a köznevelés szereplői véleményének figyelembevételével terjessze be az oktatásiminiszter-jelölt nevét az Országgyűlésnek. A leendő miniszterelnök a hétfői sajtótájékoztatóján válaszolt és üzent az intézményvezetőknek: Örültem volna, ha az elmúlt négy évben is ilyen hangosak. 

Én is örültem volna, ha négy éve Magyar Péter még nem a Fidesszel ünnepelte volna a kétharmados Fidesz-győzelmet, és akkor is ilyen hangos lett volna, amikor a hangos diákok és tanárok sorra kaptak irdatlan lejárató kampányt a propagandától, gumibotot, könnygázt és sorra rúgták ki őket – köztük engem is, akkori éppenhogy 18 éves diákként –, amiért hangosan egy jobb oktatási rendszerért próbáltunk küzdeni

– vágott vissza Pankotai, aki ironikusan zárta bejegyzését. 

„De mivel Magyar Péter hajlandó egyeztetni az igazgatókkal: spongyát rá” – írta. 

Nem ez az első, hogy a véleményvezér nyíltan nekiront Magyar Péternek, korábban azt kifogásolta, hogy a sajtóhírek szerint a Tisza Párt Rubovszky Ritát kérte fel oktatási miniszternek. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
