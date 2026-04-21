Hirtelen sürgős lett az ukránoknak a Barátság kőolajvezeték javítása, kiderült, mikor indul meg az olaj

A magyar választások után, az EU szerdán már jóváhagyná a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt. Magyarország eközben bejelentette, hogy feloldja a kölcsönre vonatkozó vétóját, amennyiben az olajáramlás újraindul a Barátság vezetéken keresztül.

Kozma Zoltán
2026. 04. 21. 6:49
Ukrajna arra számít, hogy már kedden újraindulhat az olajáramlás a Barátság kőolajvezetéken keresztül, megnyitva az utat az Európai Unió előtt, hogy feloldja a Kijevnek szánt, nagyon szükséges 90 milliárd eurós hitelt. A csővezeték műszaki tesztjeit ma végzik el – írja a Bloomberg. 

Az EU vezetői decemberben jóváhagyták a kölcsönt, de Magyarország azóta blokkolta a források folyósítását, Orbán Viktor pedig az olajszállítás újraindításához kötötte a segély folyósítását. 

Az EU-nagykövetek várhatóan szerdán vitatják meg a kérdést.

A leköszönő magyar kormány vasárnap jelezte, hogy kész feloldani a hitelblokkolást és támogatni Kijev finanszírozását már ezen a héten, amennyiben az olajszállítmányok újraindulnak.

A források kritikus fontosságúak Ukrajna számára ahhoz, hogy harcban maradhasson több mint négy évvel Oroszország teljes körű inváziója után, és miután az Egyesült Államok gyakorlatilag megszüntette a támogatását Donald Trump 2025-ös hivatalba lépése óta. Kijevnek csak júniusig van elegendő pénze a szükségleteinek fedezésére, jelentette a Bloomberg a múlt hónapban.

A Barátság vezetékkel zsarolt Ukrajna

A múlt héten Szlovákia is jelezte, hogy nem fogja megzavarni az EU egységét az Ukrajnának nyújtott hitellel kapcsolatban, ami elmozdulást jelent Robert Fico miniszterelnök korábbi fenyegetéseitől, miszerint megtagadna minden segítséget a vezetékkel kapcsolatos vita miatt.

 Fico azzal vádolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt , hogy szándékosan elhúzza a vezeték javítását, Kijev pedig tagadta a vádakat.

Míg a legtöbb európai nemzet közvetlen orosz olajvásárlása megszűnt Moszkva 2022-es teljes körű ukrajnai inváziója után, Magyarország és Szlovákia ideiglenes mentességet kapott az import folytatására.

Az EU Tanácsának ciprusi elnöksége egyébként az ukrajnai hitel kérdését szerdára tűzte napirendre. Az EU 27 tagállamának nagykövetei ekkor dönthetnek róla. 

Ha az olajszállítás addig helyreáll, Magyarország várhatóan visszavonja ellenzését, és a hitelt jóváhagyják

 – mondta el a Politico-nak négy EU-s diplomata, akik névtelenséget kértek.

Egy hirtelen fordulatban Zelenszkij elkötelezte magát a csővezeték javítása mellett röviddel azután, hogy Magyar Péter győzött a múlt vasárnapi választásokon. Magyar még nem lépett hivatalba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

