Semmitől sem riadnak vissza a migránsok, hogy félrevezessék a hatóságokat

A francia rendőrség sikeres akciója során egy olyan hálózatot sikerült szétverni, amely évek óta zavartalanul működött Val-de-Marne megyében és az Ile-de-France régióban. A 2020 és 2026 között tevékenykedő csoport elsősorban algériai migránsoknak segített hamis dokumentumokkal és megrendezett esküvőkkel franciaországi tartózkodási engedélyt szerezni – számol be róla a Brussels Signal belga hírportál.

A nyomozás egy Párizs közeli kisvárosba, Nogent-sur-Marne-ba vezetett, ahol 2025 márciusában egy gyanús házasságkötési szándék verte ki a biztosítékot a városházán. Egy francia állampolgárságú nő és egy tartózkodási engedéllyel nem rendelkező algériai férfi próbált frigyre lépni, ám az anyakönyvvezetőknek feltűnt, hogy a bemutatott dokumentumok hamisak lehetnek.

Még gyanúsabbá tette az esetet, hogy a pár korábban Párizsban is próbálkozott, ott azonban elutasították őket.

A hatóságok ezután tizenhat gyanús ügyet vettek górcső alá. A nyomozás során kiderült, hogy a hálózat professzionális módon épült fel: a szervezők magányos francia nőket kerestek meg, akiknek tízezer eurót (közel négymillió forint) kínáltak a névleges esküvőért cserébe.

A bűnszervezet semmit nem bízott a véletlenre. Hogy elkerüljék a lebukást, valóságos színházi előadást kerekítettek az esküvők köré. Bérelt menyasszonyi ruhák, statisztaként fellépő hamis tanúk és gondosan megkoreografált ceremóniák szolgáltak arra, hogy elhitessék a hatóságokkal: valódi érzelmeken alapuló kapcsolatról van szó.

Azonban amint megvolt a pecsét a papíron, a „férj” máris benyújthatta igényét a tartózkodási engedélyre.

A gátlástalanságra jellemző, hogy a hálózat egyes tagjai sorozatban kötötték a névházasságokat: az egyik gyanúsított beismerte, hogy nem kevesebb, mint három alkalommal állt oltár elé különböző migránsok oldalán, kizárólag a haszonszerzés reményében.

A rendőrségi akció során nyolc embert tartóztattak le, közülük hatan már rács mögött várják a tárgyalást. Szervezett csalás, hamisítás és bűnszövetségben való részvétel a vád, amiért

akár tíz év börtönbüntetést is kiszabhat a bíróság.

Az eset ugyanakkor nem egyedi: Val-de-Marne megyében az elmúlt három évben két és félszeresére nőtt a névházasságok száma. A francia hatóságok ezért drasztikus szigorításokat vezettek be: mostantól a pároknak szinte megdönthetetlen bizonyítékokat – közös számlákat, bérleti szerződéseket, sőt, privát üzenetváltásokat és közös fotókat – kell bemutatniuk, hogy igazolják kapcsolatuk valódiságát.

