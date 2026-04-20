Tízből nyolc fiatal elutasítja a migránsamnesztiát, de a spanyol kormányt ez sem érdekli + videó

A spanyol kormány olyan programot indított, amely tömegesen biztosítana letelepedési és munkavállalási engedélyt az illegális migránsoknak, ám a fiatalok elsöprő többsége nem ért egyet a döntéssel. Egy friss felmérés szerint tízből nyolcan elutasítják a migránsamnesztiát, Pedro Sánchezt azonban nem hatja meg a népakarat. Sokan attól tartanak, hogy az intézkedés újabb bevándorlási hullámot indíthat el, és a gazdasági érveket sem tartják meggyőzőnek. Elon Musk is nekiment a spanyol kormányfőnek.

Forrás: BreitBart2026. 04. 20. 19:11
Félmillió migráns kaphat tartózkodási és munkavállalási engedélyt Forrás: AFP
A 17 és 25 év közötti spanyol fiatalok nyolcvan százaléka ellenzi az illegális migránsok tömeges amnesztiáját – derült ki az El Espanol által ismertetett friss közvélemény-kutatásból. A felmérést a SocioMétrica végezte április 15. és 18. között, éppen azon a héten, amikor a Pedro Sánchez vezette szocialista kormány megkezdte a félmillió embert érintő legalizálási folyamatot – számolt be róla a BreitBart.

Mint arról lapunk is beszámolt, az intézkedés értelmében mintegy 500 ezer illegális bevándorló kaphat tartózkodási és munkavállalási engedélyt. A döntést azonban nemcsak a fiatalok, hanem a teljes lakosság jelentős része is elutasítja. 

A válaszadók 66,7 százaléka ellenzi a tömeges amnesztiát, míg körülbelül egyharmaduk támogatja azt.

A jobboldali választók körében teljes az ellenállás a kormány tervével szemben. A jobbközép Néppárt (PP) szavazóinak 85 százaléka, míg a bevándorlásellenes Vox támogatói szinte egyhangúlag, 97,5 százalékban utasítják el a tervet.

A kormány ennek ellenére rendelettel hajtotta végre az intézkedést, megkerülve a parlamenti jóváhagyást. Erre azért volt szükség, mert Sánchez nem rendelkezett elegendő szavazattal a törvény elfogadásához.

Sokan tartanak az úgynevezett húzóhatástól is. A megkérdezettek 72 százaléka szerint a döntés további illegális bevándorlókat ösztönözhet arra, hogy Spanyolországba érkezzenek abban a reményben, hogy később ők is tartózkodási engedélyhez jutnak. Érdekesség, hogy ezt az aggodalmat a kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) szavazóinak 40,7 százaléka is osztja. A program hétfőn nyílt meg a jelentkezők előtt. Azok pályázhatnak, akik igazolni tudják, hogy 

  • 2026. január 1. előtt érkeztek az országba, 
  • legalább öt hónapja ott tartózkodnak, és 
  • büntetlen előéletűek. 

A válaszadók többsége a kormány gazdasági érveit sem tartja meggyőzőnek. 

A kabinet azt állítja, hogy az intézkedés hozzájárulhat a nyugdíjrendszer fenntarthatóságához az alacsony születési ráta miatt, azonban a megkérdezettek 65,7 százaléka szerint a tömeges legalizálás nem fogja megoldani ezt a problémát. A felmérés nyilvánosságra hozatala után Pedro Sánchez egy madridi nemzetközi találkozón arról beszélt, hogy az ellenzők álláspontja idegengyűlöletből fakad. „Itt Spanyolországban jóváhagyunk és támogatunk egy folyamatot, amely félmillió bevándorló státuszának rendezését célozza” – fogalmazott. Hozzátette: 

És szeretném elmondani a jobboldalnak és a szélsőjobboldalnak, akik ezt ellenzik, hogy Spanyolország a migráció gyermeke, és nem lesz az idegengyűlölet anyja.

A kijelentés után Elon Musk az X-en ment neki a spanyol kormányfőnek. Az üzletember bejegyzésében azt írta: „Dirty Sánchez bűnös hazaárulásban.” 

Borítókép: Migránsok Spanyolországban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

