Tízből nyolc fiatal elutasítja a migránsamnesztiát, de a spanyol kormányt ez sem érdekli + videó

A 17 és 25 év közötti spanyol fiatalok nyolcvan százaléka ellenzi az illegális migránsok tömeges amnesztiáját – derült ki az El Espanol által ismertetett friss közvélemény-kutatásból. A felmérést a SocioMétrica végezte április 15. és 18. között, éppen azon a héten, amikor a Pedro Sánchez vezette szocialista kormány megkezdte a félmillió embert érintő legalizálási folyamatot – számolt be róla a BreitBart.

Félmillió migráns kaphat tartózkodási és munkavállalási engedélyt

Mint arról lapunk is beszámolt, az intézkedés értelmében mintegy 500 ezer illegális bevándorló kaphat tartózkodási és munkavállalási engedélyt. A döntést azonban nemcsak a fiatalok, hanem a teljes lakosság jelentős része is elutasítja.

A válaszadók 66,7 százaléka ellenzi a tömeges amnesztiát, míg körülbelül egyharmaduk támogatja azt.

A jobboldali választók körében teljes az ellenállás a kormány tervével szemben. A jobbközép Néppárt (PP) szavazóinak 85 százaléka, míg a bevándorlásellenes Vox támogatói szinte egyhangúlag, 97,5 százalékban utasítják el a tervet.

A kormány ennek ellenére rendelettel hajtotta végre az intézkedést, megkerülve a parlamenti jóváhagyást. Erre azért volt szükség, mert Sánchez nem rendelkezett elegendő szavazattal a törvény elfogadásához.

Sokan tartanak az úgynevezett húzóhatástól is. A megkérdezettek 72 százaléka szerint a döntés további illegális bevándorlókat ösztönözhet arra, hogy Spanyolországba érkezzenek abban a reményben, hogy később ők is tartózkodási engedélyhez jutnak. Érdekesség, hogy ezt az aggodalmat a kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) szavazóinak 40,7 százaléka is osztja. A program hétfőn nyílt meg a jelentkezők előtt. Azok pályázhatnak, akik igazolni tudják, hogy