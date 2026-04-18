Félmillió migráns indulhat meg heteken belül Spanyolországba + videó

Több ezer migráns jelent meg Spanyolország nagyvárosaiban a konzulátusok és diplomáciai képviseletek előtt, miután a kormány április 14-én elfogadta azt a rendkívüli intézkedést, amely lehetővé teszi a már az országban tartózkodó – rendezetlen jogi státusú – bevándorlók számára, hogy ideiglenes tartózkodási és munkavállalási engedélyt szerezzenek – számolt be róla az Origo a Brussels Signal cikkére hivatkozva.

Illegális migránsok ezrei jelentek meg Spanyolország-szerte a konzulátusok és külképviseletek előtt

Madridban, Barcelonában, Alicantéban és Bilbaóban is hosszú sorokban várakoznak a bevándorlók, különösen a marokkói, algériai, szenegáli és pakisztáni konzulátusok előtt. Az érintettek igyekeznek összegyűjteni a tartózkodási engedély kiváltásához szükséges papírokat – például az erkölcsi bizonyítványt –, azonban több képviselet nem tud lépést tartani a kérelmek rekordmagas számával. Sokan már a nyitás előtt sorba állnak, és hosszú órákig várakoznak az ügyintézésre.