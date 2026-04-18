illegális bevándorlástartózkodási engedélymigrációs paktumSpanyolország

Félmillió migráns indulhat meg heteken belül Spanyolországba + videó

Spanyolországban országszerte hatalmas sorok kígyóznak a külképviseletek előtt, miután a kormány egy váratlan lépéssel megnyitotta az utat az illegálisan az országban tartózkodók tömeges legalizációja előtt. Az új szabályozás értelmében mintegy félmillió illegális bevándorló kaphat tartózkodási és munkavállalási engedélyt az országban, de a rendőrségi becslések szerint a valós szám ennek akár a háromszorosa is lehet. A helyi beszámolók arról is említést tettek, hogy újabb migrációs hullám indult meg Spanyolország irányába, ezúttal Algériából.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 12:56
Illegális bevándorlók a pakisztáni konzulátusnál, Barcelonában Forrás: AFP
Több ezer migráns jelent meg Spanyolország nagyvárosaiban a konzulátusok és diplomáciai képviseletek előtt, miután a kormány április 14-én elfogadta azt a rendkívüli intézkedést, amely lehetővé teszi a már az országban tartózkodó – rendezetlen jogi státusú – bevándorlók számára, hogy ideiglenes tartózkodási és munkavállalási engedélyt szerezzenek – számolt be róla az Origo a Brussels Signal cikkére hivatkozva.

Illegális migránsok ezrei jelentek meg Spanyolország-szerte a konzulátusok és külképviseletek előtt
Illegális migránsok ezrei jelentek meg Spanyolország-szerte a konzulátusok és külképviseletek előtt
Fotó: AFP

Madridban, Barcelonában, Alicantéban és Bilbaóban is hosszú sorokban várakoznak a bevándorlók, különösen a marokkói, algériai, szenegáli és pakisztáni konzulátusok előtt. Az érintettek igyekeznek összegyűjteni a tartózkodási engedély kiváltásához szükséges papírokat – például az erkölcsi bizonyítványt –, azonban több képviselet nem tud lépést tartani a kérelmek rekordmagas számával. Sokan már a nyitás előtt sorba állnak, és hosszú órákig várakoznak az ügyintézésre.

Az online jelentkezési lehetőség csütörtökön nyílt meg, a személyes ügyintézés április 20-án indul és június 30-ig tart. A feltételek szerint azok jogosultak az ideiglenes tartózkodási engedélyre, akik 2026. január 1-je előtt már Spanyolországban tartózkodtak, legalább öt hónapja folyamatosan ott élnek, és igazolni tudják, hogy büntetett előéletűek.

A hivatalos becslések körülbelül ötszázezer érintettről szólnak, ugyanakkor rendőrségi elemzések szerint a valós szám akár ennek a háromszorosa is lehet. Bár a legnagyobb csoportot a latin-amerikai bevándorlók alkotják, jelentős számban próbálnak megfelelni a feltételeknek afrikai országokból érkező migránsok is. Ahogy arról lapunk is beszámolt, félmillió migráns indulhat meg Spanyolországból a többi tagállam felé, mivel 

a kiadott tartózkodási engedélyek alapján a bevándorlók jogot szereznek arra, hogy az Európai Unió bármely tagállamába belépjenek.

A programot a Pedro Sánchez vezette kormány azzal indokolta, hogy az érintettek régóta hozzájárulnak a gazdasághoz, és jelenlétük segít enyhíteni a munkaerőhiányt többek között a mezőgazdaságban, az ápolásban és a szolgáltató szektorban. A spanyol intézkedés szembemegy azzal az európai irányvonallal, amely a határellenőrzések szigorítását, a gyorsabb visszaküldéseket és az uniós migrációs paktum teljes körű bevezetését célozza 2026 júniusától. Jobboldali bírálók szerint a döntés további ösztönözheti az illegális bevándorlást, miközben ezzel párhuzamosan fokozott terhet róhat a szociális ellátóhálózatokra is.

Újabb migránshullám indult el Algériából

Jelentések érkeztek arról is, hogy az algériai déli határ térségéből a megszokottnál jóval több bevándorló indul Spanyolország felé. A Száhel-övezetből érkezők több ezer kilométeres utat tesznek meg Dél-Algériáig, majd az északi partvidék elérését követően tengeren próbálnak eljutni Andalúziába, a Levantéba vagy a Baleár-szigetekre.

Az útvonalakkal és lehetőségekkel kapcsolatos információk Telegram- és WhatsApp-csoportokon keresztül terjednek, amelyeket a beszámolók szerint embercsempész-hálózatok működtetnek. 

Algériai hivatalos források megerősítették, hogy nő az országot elhagyók száma, egyben jelezték, hogy nincs elegendő kapacitásuk ennek megfékezésére. A legfrissebb becslések szerint az elmúlt időszakban mintegy 14 ezer illegális migráns indult útnak Algériából Spanyolországba.

Borítókép: Illegális bevándorlók a pakisztáni konzulátusnál, Barcelonában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu