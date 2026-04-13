Muszlim országgá válhat Franciaország

Könyvben fogalmazta meg gondolatait a Franciaország előtt álló kihívásokról Marion Marechal francia európai parlamenti képviselő, Marine Le Pen unokahúga – számol be róla a Brussels Signal.

Marion Marechal a migráció veszélyeire hívta fel a figyelmet (Illusztráció, forrás: AFP)

Egy podcastban Marechal arról beszélt, hogy nagyapja (Marine Le Pen édesapja) „az 1980-as években előrelátó volt sok olyan témában, amelyek ma már konszenzusosak”.

Gondolok itt a bevándorlásra, az iszlamizációra, az Európai Unió eltérítő irányvonalaira, a boldog globalizáció mítoszára, valamint a szabadkereskedelem általános hatásaira

– sorolta.

Le Pennek lenni egyszerre megtiszteltetés és teher

– ismerte el, hozzátéve, hogy családja nevét sokan démonizálják.

Ez egy hozzáállás, amiben benne van a politikai korrektség elutasítása, az intellektuális konformizmus elutasítása, és „mindenekelőtt mindig Franciaország és a franciák érdekeit tartsuk szem előtt, mint prioritást”.

Marion Marechal számára Jean-Marie Le Pen nem csupán a politikai elköteleződés forrása volt, de nagyapa is – hangsúlyozta. Ő új fejezetet nyitott a francia politikában, és ha a nemzeti jobboldal hatalomra kerül, az „azért lesz, mert ő mindennek ellenére megnyitotta az utat”.

A hazafiságot a fasizmus egy formájával azonosították. Az, hogy szeressük a hazánkat, az, hogy büszkék legyünk arra, hogy franciák vagyunk, elítélendő és beismerhetetlen dologként lett démonizálva

– hívta fel a figyelmet.

A beszélgetés során a politikus elmondta véleményét a közelmúltban lezajlott francia helyhatósági választások tanulságairól is. Bírálta a Köztársaságiak (Les Républicains) pártot, amiért a választások második fordulójában elutasította a Nemzeti Tömörülés összefogási ajánlatát, ezért több nagyvárosban is a baloldal került hatalomra.

A leginkább aggasztó tanulság pedig az, hogy most már egy nagyon markáns etnikai-vallási szavazás kristályosodik ki és erősödik meg az urnáknál – emelte ki. A migráns közösségek számos francia területen elérték azt a kritikus küszöböt, amely lehetővé teszi számukra a választás megnyerését – tette hozzá.

Látjuk, hogy a nyilvánvalóan túlnyomórészt nem európai származású lakosság fizikailag ostromolja a városházákat, olyan szlogeneket skandál, mint »Mindannyian Gáza gyermekei vagyunk«, algériai vagy iráni zászlókat lengetnek, és főleg erőszakoskodnak, sértegetnek, kifütyülik a leköszönő polgármestereket, akik gyakran fehér, bal- vagy jobboldali polgármesterek, mintha végül is egyfajta gyarmati bosszút akarnának megjeleníteni, ami valódi, teljesen gátlástalan fehér- és franciaellenes rasszizmusban nyilvánul meg

– illusztrálta a helyzet komolyságát Marion Marechal.

A kialakuló kockázat valójában az, hogy vannak városok, amelyek elszakadnak, kulturális szinten

– figyelmeztetett a francia politikus.

Ezekben a városokban egyébként látható, hogy nyilvánvalóan nagyon erős az iszlamista befolyás is, hogy a kábítószer-kereskedelem nyilvánvalóan rendkívül fejlett, és hogy valójában ezek az ökoszisztémák egymást táplálják

– tette hozzá.