Botrány: Így játsszák ki a migránsok a brit menekültügyi rendszert

A BBC beépített újságírói több esetben is találtak olyan tanácsadókat, akik konkrét útmutatást adtak a hamis történetek felépítésére, és pénzért vállalták az ügyintézést.

Egyesek több ezer fontos díjat kértek, és alacsony elutasítási arányt ígértek. Előfordult, hogy orvosi igazolások megszerzéséhez színlelt betegségeket javasoltak, vagy azt, hogy a kérelmező vegyen részt különböző eseményeken és készítsen fényképeket bizonyítékként.

A riport szerint egyes közösségi szervezetek rendezvényein is megjelentek olyanok, akik nem valós indokkal nyújtanak be kérelmet. Egy bevándorlási szakértő szerint az ilyen visszaélések megnehezítik a valóban védelemre szorulók helyzetét, különösen olyan esetekben, ahol a bizonyítás eleve nehéz.