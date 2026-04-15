A BBC oknyomozó riportja szerint egy rejtett hálózatként működő jogi és tanácsadói kör több ezer fontért segíthet migránsoknak abban, hogy hamis menedékkérelmet nyújtsanak be az Egyesült Királyságban. A vizsgálat feltárta, hogy lejáró vízummal rendelkező külföldieknek kitalált történeteket adnak, és útmutatást nyújtanak hamis bizonyítékok – például támogató levelek, fényképek és orvosi dokumentumok – beszerzéséhez. Ezek után a kérelmezők arra hivatkozva kérnek menedékjogot, hogy azonos neműekhez vonzódnak, és hazájukba visszatérve üldöztetés fenyegetné őket.
Botrány: Így játsszák ki a migránsok a brit menekültügyi rendszert
A brit belügyminisztérium közölte: aki visszaél a rendszerrel, az jogi következményekkel, akár kitoloncolással is számolhat. A menedékrendszer célja az, hogy védelmet nyújtson azoknak, akik valódi veszély miatt nem térhetnek vissza hazájukba, a BBC szerint azonban egyes tanácsadók ezt kihasználva kínálnak fizetős szolgáltatásokat.
Az érintettek gyakran olyan személyek, akik diák-, munka- vagy turistavízummal érkeztek, és annak lejárta után próbálnak az országban maradni. Ez a csoport a menedékkérelmek mintegy 35 százalékát adja, miközben az összes kérelem száma 2025-ben meghaladta a 100 ezret.
A BBC beépített újságírói több esetben is találtak olyan tanácsadókat, akik konkrét útmutatást adtak a hamis történetek felépítésére, és pénzért vállalták az ügyintézést.
Egyesek több ezer fontos díjat kértek, és alacsony elutasítási arányt ígértek. Előfordult, hogy orvosi igazolások megszerzéséhez színlelt betegségeket javasoltak, vagy azt, hogy a kérelmező vegyen részt különböző eseményeken és készítsen fényképeket bizonyítékként.
A riport szerint egyes közösségi szervezetek rendezvényein is megjelentek olyanok, akik nem valós indokkal nyújtanak be kérelmet. Egy bevándorlási szakértő szerint az ilyen visszaélések megnehezítik a valóban védelemre szorulók helyzetét, különösen olyan esetekben, ahol a bizonyítás eleve nehéz.
A hivatalos adatok szerint a szexuális irányultságra hivatkozó menedékkérelmek jelentős részét pakisztáni állampolgárok adják be, miközben összességében kisebb arányt képviselnek az összes kérelmező között. 2023-ban az ilyen kérelmek közel kétharmadát már az első szakaszban elfogadták.
A brit hatóságok hangsúlyozzák, hogy a megtévesztésen alapuló menedékkérelem bűncselekmény, amely akár szabadságvesztéssel is járhat.
Az utóbbi időszakban szigorították a szabályokat is: a menedékkérők csak ideiglenes védelmet kapnak, és ügyeiket rendszeresen felülvizsgálják.
Borítókép: Illegális bevándorlók. Illusztráció (Fotó: AFP)
