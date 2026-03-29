A migránsok negyedik esélyt is kapnak Franciaországban

Negyedik alkalommal állt bíróság elé egy elefántcsontparti férfi Franciaországban, ezúttal rongálás miatt. Habár a vádlottat már háromszor is elítélték korábban, a bíróság álláspontja szerint a migránsok negyedik esélyt is kaphatnak a beilleszkedésre.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 19:03
Fotó: ANNA MARGUERITAT Forrás: Hans Lucas
A rendőrség nemrég elfogott egy elefántcsontparti bevándorlót, aki egy kamerát rongált meg Bordeaux-ban, egy ismert kábítószer-kereskedőhely közelében. Habár a férfi már többször állt a bíróság előtt, úgy látszik, Franciaországban a migránsok negyedik esélyt is kapnak a beilleszkedésre – írja a Fdesouche

Az elkövetőt elfogták a rendőrök, azonban úgy fest a migránsok negyedik esélyt is kaphatnak
Az elkövetőt elfogták a rendőrök, azonban úgy fest, a migránsok negyedik esélyt is kaphatnak 
(Fotó: AMAURY CORNU / Hans Lucas)

„Nem akartam. Részeg voltam. Elnézést kérek.” Ezeket a szavakat félénken mondta egy 20 éves elefántcsontparti férfi, aki Pessacban él, azonban december 6-án éjjel több társával együtt Bordeaux-ban tartózkodott, a város egyik ismert kábítószer-kereskedő helyén. A vádak szerint a férfi több társával együtt megrongált egy köztéri kamerát ami után megpróbált elmenekülni. 

A vádlottat nem sokkal később a rendőrök elfogták, a ruházatából pedig előkerült három gramm kokain is. 

A férfi azt állítja, hogy semmire sem emlékszik, de más térfigyelő kamerák felvételein látható, ahogy raklapokat állít fel, felmászik rájuk, egy bottal üti a kamerát, majd miután az leesett, társaival együtt a földön fejezi be a pusztítást. A védelem nevében felszólaló Alexia  Sautet nem kérdőjelezte meg ügyfele bűnösségét, de rámutatott, hogy a szakmai képzés, amelyen részt vesz, eltávolíthatja őt ettől a környezettől, és megfelelő büntetés kiszabását kérte.

A bíróság a férfit végül négy hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását felfüggesztette. 

Ez idő alatt a férfi nem léphet be Capucinus, Saint-Michel, és Victoire körzetbe sem. Az ítélethirdetés során a bíró hangsúlyozta, hogy a tilalom akár egész Bordeaux-ra vonatkozhatott volna, azonban meg akarja adni az esélyt a vádlottnak a munkába járásra.

Borítókép: Francia rendőrök tartóztatnak le egy fiatalt (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu