Franciaországszélsőbaloldalmigrációzavargások

A migránsok és a szélsőbaloldal sem tudja megemészteni a jobboldal térnyerését

A francia baloldal és a bevándorlóközösségek sem tudják egészen megemészteni a helyhatósági választások eredményét. A jobboldal előretörése és pozíció szerzésére pedig – ahogyan az lenni szokott – a szélsőbaloldal és bevándorlók is erőszakkal reagáltak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 5:52
Fotó: MATTHIEU DELATY Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Franciaországban ismét elszabadultak az indulatok több városban is. A jobboldal előretörése a helyhatósági választásokon nem maradt válasz nélkül a szélsőbaloldali szervezetek és a bűnöző bevándorlócsoportok részéről – írja a Fdesouche

A jobboldal megerősödésével párhuzamosan egyre agresszívabbak a szélsőbaloldali szervezetek és a migránscsoportok 
 Fotó: MATTHIEU DELATY/Hans Lucas

A múlt vasárnap jobbra fordult fresnes-i városházát körülbelül húsz ember támadta meg, egy nappal azelőtt, hogy a megválasztott polgármester beiktatták volna. Az elkövetők a felvételek tanulsága szerint tűzijátékkal támadtak, majd több szobát is megrongáltak és kifosztottak. 

A támadásban a rendőrség közlése szerint húsz ember vett részt, akik egyen fekete ruhában, maszkkal az arcukon hajtották végre az akciót, így egyértelmű, hogy egy előre eltervezett támadásról volt szó, amellyel a város új vezetésének akartak üzenni az elkövetők. 

Christophe Carlier (A Köztársaságiak) a szavazatok 45 százalékával győzött, megelőzve a Szocialista Párt jelenlegi polgármesterét, Marie Chavanont. A választás óta pedig feltűnően sok hasonló eset történik. 

Az elkövetők a rendőrség kiérkezése előtt elmenekültek, azonban még útközben is folytatták a rongálást, ami során egy kismotort is elloptak, valamint egy bank homlokzatában is kárt okoztak. Laurent Nunez belügyminiszter szombaton a közösségi médiában azt ígérte, hogy mindent megtesznek az elkövetők azonosítása, letartóztatása és igazságszolgáltatás elé állítása érdekében. A közösségi médiában közzétett üzenetében egyúttal kijelentette, hogy „a városháza megtámadása támadás a köztársaságunk ellen”. Emellett teljes támogatásáról biztosította Fresnes megválasztott tisztviselőit és a város összes lakosát.

A régió elnöke, Valérie Pécresse az X-en közzétett bejegyzésében szintén elítélte „ezen bűnözők erőszakos cselekedeteit, akik nem fogadják el a demokráciát és a szavazás eredményét!” – írta.

Rillieux-la-Pape-ban is eluralkodott a káosz

A szerdai és csütörtöki két csendes este után péntek este 11 óra körül újabb zavargások törtek ki a francia városban. A randalírozó migránsok kukát és autókat gyújtottak fel. A rendőrség három embert tartóztatott le.

Péntek este Velette városrész környékén tűzijáték-robbanások hallatszottak, amelyek a migráns bűnözők és a rendőrök közötti összecsapások kezdetét jelezték. Az eddigi információk alapján egy már ismert csoport és a rendvédelmi szervek csaptak össze,  az előbbiek tűzijátékkal lőttek és köveket dobáltak, a rendőrök pedig könnygázzal válaszoltak. 

A csoport ráadásul az információk szerint itt is megpróbált kárt tenni a városházában, amit azonban a hatóságoknak sikerült megakadályozni. 

A lakosok viszont azt mondják, hogy elegük van ebből. „Meddig fognak még ezek a gengszterek túszként tartani minket? Az ehhez hasonló cselekedetek jól mutatják ezeknek az emberek IQ-ját” – jegyezte meg több lakos is. Alexandre Vincendet polgármester, akit telefonon sikerült megszóltatnia egy lapnak, megerősítette: „Mindezt bizonyos emberek nagyon jól megszervezték. Szeretném hangsúlyozni a rendőrség példaértékű munkáját. Három letartóztatás történt, köztük két kiskorúé.”

Jól látható, hogy hiába üzente meg a francia lakosság, hogy kezd elegük lenni a migrációból, az ezzel járó bűnözésből és a szélsőbaloldali szervezetek randalírozásából, ebből a fent említett csoportok mit sem érzékelnek, a választás eredményét pedig nem akarják elfogadni. A szélsőbaloldal egyébként a francia választásokon ráadásul kifejezetten a bevándorlók szavazatait szerette volna bezsebelni, a hasonló incidenseket pedig rendszeresen a rendőrség agresszív fellépésével és a társadalmi egyenlőtlenségekkel magyarázzák

Borítókép: Egy francia rohamrendőr Rillieux-la-Pape-ban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu