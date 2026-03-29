A migránsok és a szélsőbaloldal sem tudja megemészteni a jobboldal térnyerését

Franciaországban ismét elszabadultak az indulatok több városban is. A jobboldal előretörése a helyhatósági választásokon nem maradt válasz nélkül a szélsőbaloldali szervezetek és a bűnöző bevándorlócsoportok részéről – írja a Fdesouche.

A jobboldal megerősödésével párhuzamosan egyre agresszívabbak a szélsőbaloldali szervezetek és a migránscsoportok

Fotó: MATTHIEU DELATY/Hans Lucas

A múlt vasárnap jobbra fordult fresnes-i városházát körülbelül húsz ember támadta meg, egy nappal azelőtt, hogy a megválasztott polgármester beiktatták volna. Az elkövetők a felvételek tanulsága szerint tűzijátékkal támadtak, majd több szobát is megrongáltak és kifosztottak.

La mairie de Fresnes (94), qui a basculé à droite dimanche dernier, a été attaquée par une vingtaine d’individus : tirs de mortiers, porte fracturée, pillages (Vidéo) pic.twitter.com/wVNS0RXCa4 — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March 28, 2026

A támadásban a rendőrség közlése szerint húsz ember vett részt, akik egyen fekete ruhában, maszkkal az arcukon hajtották végre az akciót, így egyértelmű, hogy egy előre eltervezett támadásról volt szó, amellyel a város új vezetésének akartak üzenni az elkövetők.