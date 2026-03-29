A migránsok és a szélsőbaloldal sem tudja megemészteni a jobboldal térnyerését

Franciaországban ismét elszabadultak az indulatok több városban is. A jobboldal előretörése a helyhatósági választásokon nem maradt válasz nélkül a szélsőbaloldali szervezetek és a bűnöző bevándorlócsoportok részéről – írja a Fdesouche.
A múlt vasárnap jobbra fordult fresnes-i városházát körülbelül húsz ember támadta meg, egy nappal azelőtt, hogy a megválasztott polgármester beiktatták volna. Az elkövetők a felvételek tanulsága szerint tűzijátékkal támadtak, majd több szobát is megrongáltak és kifosztottak.
A támadásban a rendőrség közlése szerint húsz ember vett részt, akik egyen fekete ruhában, maszkkal az arcukon hajtották végre az akciót, így egyértelmű, hogy egy előre eltervezett támadásról volt szó, amellyel a város új vezetésének akartak üzenni az elkövetők.
Christophe Carlier (A Köztársaságiak) a szavazatok 45 százalékával győzött, megelőzve a Szocialista Párt jelenlegi polgármesterét, Marie Chavanont. A választás óta pedig feltűnően sok hasonló eset történik.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!