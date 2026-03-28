A szélsőbaloldali őrület már el is szabadult Franciaországban

Bally Bagayoko, aki a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország (LFI) párt színeiben megnyerte a helyhatósági választást Saint-Denis városában, már neki is kezdett egy abszurd utópia megvalósításának. A szélsőbaloldali polgármester ugyanis éppen a rendőrség leépítésén és fegyvermentesítésén dolgozik, mindezt egy olyan településen, ahol már most is óriási problémát jelent a migráció és a bűnözés.

2026. 03. 28. 20:55
Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Az LFI már egy ideje nem csinált titkot belőle, hogy nem tartja problémának a migrációt, az ehhez kapcsolódó bűnözést és erőszakot pedig a rendőrség és a társadalmi egyenlőtlenségek számlájára írja. Bally Bagayoko szélsőbaloldali polgármester megválasztása után nem sokkal már arról beszélt, hogy Saint-Denis városában csökkenteni kell a rendőrség fegyvereit és létszámát. Mindezt úgy, hogy a migránsokban gazdag település már most is a bűnözés melegágya – írja a Brussel Signal

A szélsőbaloldali politikus már első intézkedésével kicsapta a biztosítékot
A szélsőbaloldali politikus már első intézkedésével kicsapta a biztosítékot 
Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Bally Bagayoko nemrég olyan kijelentéseket tett, amelyek széles körben hullámokat vetettek. A politikus ugyanis arról beszélt, hogy Saint-Denis rendőreinek számát végső soron csökkenteni kell. Ez azonban egy folyamat része lenne, aminek első lépése, hogy a rendőrök úgynevezett önvédelmi fegyvereit (gumilövedék) kivezeti. 

A rendőrök egy jelentős része a hír hallatán egyébként már kérvényezte is áthelyezését, miután Saint-Denis már így is az ország legveszélyesebb települései közé tartozik a bűnözési statisztikák tekintetében. 

Több jelentés szerint a mintegy 150 tisztből már 70-90 kérte az áthelyezését vagy jelezte távozási szándékát. Bár Bagayoko szerint a lőfegyverek egyelőre maradnának, de később azoktól is szeretne megszabadulni, valamint a rendőrök létszámát is szeretné csökkenteni. Egy rendőrségi forrás a média képviselőinek elmondta, hogy a tisztek úgy érezték, mintha „tollal és síppal” küldenék őket a terepre.

A rendőrszakszervezetek a lépést a bűnözőknek tett legszebb ajándékként írták le, és arra kérték a rendőröket, hogy meneküljenek el az LFI által működtetett területekről.

A vita azonban újabb fordulatot vett, amikor Bagayoko kijelentette, hogy a köztisztviselők mindenekelőtt olyan emberek, akik politikai parancsra reagálnak. Azt is jelezte, hogy azok, akik nincsenek összhangban a politikai projekttel, szükségszerűen távozni fognak a természetes mobilitás révén, bár ragaszkodott hozzá, hogy ez nem kirúgást jelent, azonban a legtöbben burkolt fenyegetésként értelmezték szavait. 

David Amiel, a francia közügyekért és számvitelért felelős miniszter közvetlen levelet küldött Bagayokónak, amelyben emlékeztette őt, hogy egyetlen önkormányzati hatóság sem sugallhatja jogszerűen azt, hogy a helyi önkormányzati tisztviselők helyzete, kinevezése vagy további foglalkoztatása az önkormányzati végrehajtó hatalom politikai irányvonalaihoz való valós vagy vélt ragaszkodásuktól függne.

A miniszter figyelmeztette a radikális politikust, hogy minden olyan kísérlet, amely politikai okokból valakinek vagy valakiknek a félreállítására irányulna, jogellenesnek minősülne, és a közigazgatási bíróságok felfüggeszthetnék vagy érvényteleníthetnék a döntést. 

Eric Ciotti, Nizza újonnan megválasztott polgármestere nyilvánosan felajánlotta, hogy üdvözli a saint-denis-i rendőröket saját önkormányzati rendőrségében, kijelentve, hogy a nizzai rendőrségnek erősítésre van szüksége.

A jobboldal eközben azzal vádolta az LFI-t, hogy az ideológiát helyezi előtérbe a közbiztonsággal szemben egy olyan megyében, amelyet régóta sújt a bűnözés és az erőszak.

A szélsőbaloldali politika felismerte a lehetőséget a migrációban 

Bally Bagayoko kijelentései csak azoknak lehetnek meglepőek, akik nem tanulmányozták korábban az LFI kampányait. A szélsőbaloldali párt ugyanis egyértelműen hasznot kívánt húzni a migrációból és az azzal járó társadalmi változásokból. A párt ugyanis dedikáltan koncentrálta erőit a migránsok által sűrűn lakott területekre, politikáját pedig ezen közösségekhez igazította. 

Az LFI szilárd alapot épített ki a társadalmi igazságosság, a diszkriminációellenes retorika és a rendszerszintű rasszizmus kritikájának hangsúlyozásával, amelynek része volt a rendőrség kritizálása is. 

Az LFI szóvivői rutinszerűen a városi erőszakot és a rendőrséggel való összecsapásokat a szegénység, a kirekesztés és az intézményes rasszizmus, nem pedig az egyéni bűnözés termékének tekintik.

Azzal, hogy a külvárosi fiatalok „rasszista” rendőri fellépéssel szembeni védelmezőjeként pozicionálja magát, és olyan ügyeket támogat, mint a palesztinkérdés, az LFI megszilárdította a támogatottságát a magas bevándorlási rátájú körzetekben, ahol korábban a hagyományos szocialista pártok voltak a biztos befutók. 

Borítókép: Bally Bagayoko szélsőbaloldali polgármester (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu