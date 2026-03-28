A szélsőbaloldali őrület már el is szabadult Franciaországban

Az LFI már egy ideje nem csinált titkot belőle, hogy nem tartja problémának a migrációt, az ehhez kapcsolódó bűnözést és erőszakot pedig a rendőrség és a társadalmi egyenlőtlenségek számlájára írja. Bally Bagayoko szélsőbaloldali polgármester megválasztása után nem sokkal már arról beszélt, hogy Saint-Denis városában csökkenteni kell a rendőrség fegyvereit és létszámát. Mindezt úgy, hogy a migránsokban gazdag település már most is a bűnözés melegágya – írja a Brussel Signal.

A szélsőbaloldali politikus már első intézkedésével kicsapta a biztosítékot

Bally Bagayoko nemrég olyan kijelentéseket tett, amelyek széles körben hullámokat vetettek. A politikus ugyanis arról beszélt, hogy Saint-Denis rendőreinek számát végső soron csökkenteni kell. Ez azonban egy folyamat része lenne, aminek első lépése, hogy a rendőrök úgynevezett önvédelmi fegyvereit (gumilövedék) kivezeti.

A rendőrök egy jelentős része a hír hallatán egyébként már kérvényezte is áthelyezését, miután Saint-Denis már így is az ország legveszélyesebb települései közé tartozik a bűnözési statisztikák tekintetében.

Több jelentés szerint a mintegy 150 tisztből már 70-90 kérte az áthelyezését vagy jelezte távozási szándékát. Bár Bagayoko szerint a lőfegyverek egyelőre maradnának, de később azoktól is szeretne megszabadulni, valamint a rendőrök létszámát is szeretné csökkenteni. Egy rendőrségi forrás a média képviselőinek elmondta, hogy a tisztek úgy érezték, mintha „tollal és síppal” küldenék őket a terepre.