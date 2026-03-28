rendőri ellenőrzésRómaIlaria Salis

Rendőrök jelentek meg Ilaria Salis szállodai szobájában

Ilaria Salis európai parlamenti (EP-) képviselővel szemben hatósági ellenőrzést hajtottak végre Rómában – közölte a képviselő pártja, a Zöldek és Baloldal (AVS) vezetője, Nicola Fratoianni szombaton.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 13:42
Ilaria Salis európai parlamenti (EP-) képviselője Forrás: AFP
Fratoianni a közösségi oldalán jelentette be, hogy Ilaria Salis egy római szállodában töltötte az éjszakát, ahol két rendőr ébresztette a reggeli órákban szombaton. A hatóságok emberei közölték, hogy megelőző ellenőrzést tartanak nála. Ilaria Salis európai parlamenti képviselőként azonosította magát, ennek ellenére a rendőrök közel egy óráig nem távoztak.

Fotó: AFP

Fratoianni hallatlanul súlyosnak nevezte a történteket. Hangsúlyozta, hogy a hatósági intézkedés egybeesik a szombat délutánra meghirdetett tüntetéssel, amelyre Ilaria Salis Rómába érkezett. Fratoianni bejegyzésében elfogadhatatlannak minősítette, hogy Olaszországban egy képviselőt megelőző ellenőrzésnek vessenek alá. Fratoianni azt a kérdést tette fel, hogy „a Meloni-kormány úgy döntött, hogy ellenőrzésnek veti alá a parlament ellenzéki tagjait?” Hozzátette, hogy még nem vált Olaszország Orbán Magyarországává, és nincsen szándékukban azzá válni. Ezután tisztázást követelt Piantedosi minisztertől.

Pina Picierno, a baloldali Demokrata Párt (PD) politikusa, az Európai Parlament alelnöke a közösségi oldalán szolidaritását fejezte ki Ilaria Salisszal hangoztatva, hogy a római idegenrendészet egy másik ország jelzésére lépett. Picierno azon reményét fejezte ki, hogy az olasz rendőrség nem Orbán Viktor kérését hajtotta végre.

Az ANSA hírügynökség hatósági forrásokra hivatkozva közölte, hogy az Ilaria Salisszal szembeni előzetes ellenőrzés nem kötődik semmilyen múltbéli eseményhez, amely magyarországi bebörtönzéséhez vezetett, és nem Magyarország kérésére történt.

Ilaria Salist 2023 februárjában vették őrizetbe Budapesten. Több személy ellen erőszakkal elkövetett támadás címén indult ellene eljárás, ami 2024-ben megszakadt, amikor az AVS színeiben beválasztották az Európai Parlamentbe. Ilaria Salis az AVS rendezte szombati tüntetésen vesz részt: a No Kings globális mozgalom tart demonstrációt Róma belvárosában, amelyhez több száz olasz baloldali és szélsőbaloldali párt, szervezet, valamint anarchista és antifa csoportok csatlakoztak. Az olasz fővárosban rendkívüli biztonsági készültség van érvényben.

Borítókép: Ilaria Salis európai parlamenti képviselő (Fotó: AFP)

idezojelekeurostat

