Fratoianni a közösségi oldalán jelentette be, hogy Ilaria Salis egy római szállodában töltötte az éjszakát, ahol két rendőr ébresztette a reggeli órákban szombaton. A hatóságok emberei közölték, hogy megelőző ellenőrzést tartanak nála. Ilaria Salis európai parlamenti képviselőként azonosította magát, ennek ellenére a rendőrök közel egy óráig nem távoztak.

Rendőrök jelentek meg Ilaria Salis szállodai szobájában

Fratoianni hallatlanul súlyosnak nevezte a történteket. Hangsúlyozta, hogy a hatósági intézkedés egybeesik a szombat délutánra meghirdetett tüntetéssel, amelyre Ilaria Salis Rómába érkezett. Fratoianni bejegyzésében elfogadhatatlannak minősítette, hogy Olaszországban egy képviselőt megelőző ellenőrzésnek vessenek alá. Fratoianni azt a kérdést tette fel, hogy „a Meloni-kormány úgy döntött, hogy ellenőrzésnek veti alá a parlament ellenzéki tagjait?” Hozzátette, hogy még nem vált Olaszország Orbán Magyarországává, és nincsen szándékukban azzá válni. Ezután tisztázást követelt Piantedosi minisztertől.