Már Brüsszel is belátja: a migránsválságot a kibocsátó országoknál kell megállítani

A Migrációkutató Intézet legújabb Fókuszpont-elemzéséből kiderül, hogy egy új megállapodás alapján Nigéria automatikusan visszafogadja az Európából kiutasított nigériai migránsokat, cserébe az EU több száz millió eurós támogatást ad, és hasonló együttműködéseket köt más afrikai országokkal, például Ghánával is – írja az Origo.

A kibocsátó országok támogatásért cserébe vállalják határvédelmük megerősítését, az embercsempészet elleni fellépést, valamint saját állampolgáraik – és esetenként területükön áthaladó egyéb migránsok – visszafogadását (Fotó: AFP)

Új szintre lép az Európai Unió és Nigéria, valamint Ghána kapcsolata

Elemzésükben azt írták, hogy a frissen aláírt megállapodások értelmében az afrikai országok vissza fogják fogadni az uniós tagországokból kiutasított állampolgáraikat, amiért cserébe Brüsszel gazdasági és egyéb támogatásokat nyújt a számukra. A megállapodás az elmúlt években megkezdett gyakorlatot folytatja, amelynek értelmében az Európai Unió egyre inkább migrációs együttműködéshez köti a nem európai országoknak felkínált támogatásokat. A március 23-án aláírt megállapodás az Európai Bizottság reményei szerint automatikussá teszi az Európában elutasított nigériai menedékkérők visszafogadását.