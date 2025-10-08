Beatriz de León Cobo: A migrációs hullámokat kibocsátó térségek problémájával is foglalkoznunk kell!

A Migrációkutató Intézet kétnapos konferenciáján Beatriz de León Cobo, a Spanyol Migrációs Intézet (IEAM) igazgatója lapunknak nyilatkozva elmondta, megtiszteltetésnek tartja, hogy európai, amerikai és afrikai szakértőkkel együtt vitathat meg ennyire aktuális és fontos kérdéseket.

Beatriz de León Cobo a Száhel-övezetre fókuszált, hangsúlyozva: a megoldás kulcsa az anyaországok stabilizálása (Forrás: Facebook/Mathias Corvinus Collegium - MCC)

A szakértő elmondta, hogy most először jár Magyarországon, és érdekesnek tartja összevetni a magyar helyzetet a spanyolországi tapasztalatokkal. Mint fogalmazott,

Nyugat-Afrikára és a Száhel-övezetre specializálódott kutatóként más jellegű problémákkal találkozik otthon, mint amilyenek Magyarországon jelentkeznek a határon.

Hozzátette: az ilyen események lehetőséget adnak a tapasztalatok megosztására, valamint a migrációs kihívások és lehetőségek közös vizsgálatára.

Beatriz de León Cobo: A Száhel-övezet kihívásai vezettek engem a kutatáshoz

Beatriz de León Cobo kérdésünkre elmondta: szülei is gyakran kérdezik tőle, miért választotta a migráció és biztonság kérdéseinek kutatását. Kiemelte, hogy a Száhel-övezetben és Nyugat-Afrika egyes országaiban rendkívül fiatal a népesség, valamint jelentős gazdasági központok is kialakultak. Hozzátette: bár a térségben sok lehetőség rejlik, számos kockázattal és kihívással is szembe kell nézni. Rámutatott, hogy jelenleg éppen

a Száhel-övezet számít a világ leginkább terrorcselekmények sújtotta régiójának.

@BeatrizLeonCobo at #MRI10: “We need an economic approach to help Africans want to stay in Africa.”



She warned that the Sahel faces a huge demographic and security crisis — one of the world’s most unsafe regions with the youngest population. As a major source of migration to… pic.twitter.com/WWYZ3t0LDa — Mathias Corvinus Collegium (@MCC_Budapest) September 25, 2025

Beatriz de León Cobo szerint a régióban nemcsak a terrorizmus, hanem a kormányzási problémák és a hatalmas határok is komoly kihívást jelentenek – például Mali 6 ezer kilométernyi határral rendelkezik. Elmondta: pályafutását egészségügyi területen kezdte, biztonsági szempontokat vizsgálva, később azonban a migrációs kérdések kerültek kutatásai középpontjába, hiszen szorosan összefonódnak a biztonsággal és a lakosság kényszerű elvándorlásával. Jelenleg szociológiából készíti doktori disszertációját, amelyben Franciaországban élő mali és burkina fasói migránsközösségeket vizsgál.

Ezért kezdtem el a migrációval foglalkozni, és most nagy örömmel tölt el, hogy a Spanyol Migrációelemző Intézet igazgatójaként dolgozhatok – különösen azért, mert úgy látom, hogy még mindig jelentős hiányosságok vannak a világ azon régiójából érkező migráció megértésében

– fogalmazott.