Az illegális migráció növekedése a bűnözés fokozódását eredményezi

A francia–olasz határnál, Menton térségében 2025-ben eddig mintegy 10 400 embert állítottak meg, hetente átlagosan 200-300-at. Bár a tavalyi 44 000-es csúcshoz képest csökkenés látható, az elmúlt hetekben újra nőtt a migráció és a bűnözés is – írja a Le Figaro.

A migráció és a bűnözés kéz a kézben jár Fotó: JEROME GILLES/NurPhoto

Kétségtelenül migrációs áramlatokkal szembesülünk, amelyek táplálják a bűnözést a megyében és a régióban

– fogalmazott Laurent Hottiaux, az Alpes-Maritimes prefektusa.

Az olaszországi határvonal Mentonnál továbbra is az illegális bevándorlás elsődleges kapuja Franciaországba. A hatóságok pedig az elmúlt időben növekvő számú illegális határátlépési kísérletet regisztráltak. A legtöbben vonattal érkeznek Vintimille felől, de veszélyes hegyi ösvények is „népszerűek”, habár itt sokan megsérülnek a kísérlet alatt – emlékeztetett az Origo.

Az év végére a becsélesek szerint 15 000 elfogás várható. Ez pedig a bűnüldöző szervekre is nyomást helyez.

A hatóságok már most is több száz rendőrrel, csendőrrel és katonával erősítették meg a határvédelmet. A hírek szerint 434 embert már kiutasítottak, köztük bűnözőket, volt elítélteket és 12 radikalizálódott személyt is.

– magyarázza a tavaly május óta hivatalban lévő prefektus. Például a nizzai Moulins kiemelt kerületében, ahol nagymértékű a kábítószer-kereskedelem. Itt a bűncselekmények mintegy 50 átszázalékát illegális bevándorlók követik el.

Borítókép: Rendőrök állnak a párizsi Gare du Nord pályaudvar bejáratánál, miközben Franciaország kétnapos ellenőrzési akciót indít az állomásokon, vonatokon és buszokon az illegális bevándorlás elleni küzdelem érdekében (Fotó: AFP)