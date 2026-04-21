Élő adásban izzasztják az ENSZ-főtitkári poszt aspiránsait

Négy hivatalos jelölt részvételével kezdődnek meg a meghallgatások az ENSZ New York-i központjában az új főtitkári pozíció betöltésére. A pályázóknak a világszervezet tekintélyének visszaállítására és a szükséges reformok végrehajtására kell konkrét terveket bemutatniuk. Az előttük álló feladat hálátlan: az új ENSZ-főtitkárnak ugyanis egy válságban lévő, reformokra szoruló intézményt kellene újjáélesztenie. A mezőny jóval szűkebb a 2016-oshoz képest, amikor még tizenhárman indultak a posztért.

Sebők Barbara
2026. 04. 21. 14:33
Kezdetét veszi a verseny az ENSZ New York-i székházában. Kedden és szerdán a világszervezet főtitkári posztjáért versengő négy jelölt élőben ad számot elképzeléseiről a tagállamok és a civil társadalom képviselői előtt. A 193 tagú testület élére a chilei Michelle Bachelet, az argentin Rafael Grossi, a Costa Rica-i Rebeca Grynspan és a szenegáli Macky Sall pályázik. Bár jelenleg ők a hivatalos jelöltek, a verseny a következő hónapokban még bővülhet – számolt be róla a Reuters.

A következő ENSZ-főtitkárra hálátlan feladat vár

A következő vezetőre az a hálátlan feladat vár, hogy újjáépítsen egy mély válságban lévő szervezetet. A világszervezet tekintélye az elmúlt években jelentősen megkopott, a nagyhatalmak pedig a költségek csökkentését követelik, miközben maguk is egyre gyakrabban hagyják figyelmen kívül a szabályokat. Daniel Forti, a Nemzetközi Válságcsoport munkatársa szerint

Nem is lehetne sürgetőbb szükség egy olyan főtitkárra, aki felkészült arra, hogy megvédje az ENSZ béketeremtéssel és válságkezeléssel kapcsolatos világos, proaktív jövőképét. Ha a jelöltek és a tagállamok elszalasztják ezt a lehetőséget, akkor lehet, hogy kevés marad az ENSZ-ből, amit meg lehetne védeni.

A mezőny jóval szűkebb a 2016-oshoz képest, amikor még tizenhárman indultak a posztért. Érdekesség, hogy az ENSZ nyolcvan éves történetében még soha nem állt nő a szervezet élén, pedig a hagyomány szerint most Latin-Amerikán lenne a sor a regionális rotáció alapján. Az íratlan szabályok szerint a Biztonsági Tanács öt állandó tagja – köztük az USA és Oroszország – nem adhat főtitkárt, de támogatásuk nélkülözhetetlen a kiválasztási folyamatban.

A jelöltek között van a 74 éves Michelle Bachelet, aki tapasztalt politikus (volt chilei elnök és emberi jogi főbiztos is). Esélyeit rontja azonban, hogy hazája jobboldali fordulata után megvonta tőle a támogatást, Washington pedig aggályait fejezte ki alkalmasságával és politikai nézeteivel kapcsolatban. 

A jelöltek között van a 74 éves Michelle Bachelet, aki tapasztalt politikus Fotó: AFP

Vele szemben Rafael Grossi, a 65 éves karrierdiplomata és nyolcgyermekes apa áll, aki már hat éve vezeti a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ). 

Hitvallása szerint a multilaterális intézmények a megosztottság idején is képesek pozitív hatást gyakorolni.

A reformgondolkodású Rebeca Grynspan, Costa Rica korábbi alelnöke az egyenlőségért küzd. 

Nem várok különleges bánásmódra. Egyenlő bánásmódot akarok

– nyilatkozta határozottan. 

A negyedik jelölt Macky Sall, Szenegál korábbi elnöke az afrikai fejlődés és az adósságokkal küzdő országok szószólója. 

A geológus végzettségű, halk szavú politikus szerint az újraértelmezett multilateralizmus az egyetlen válasz a világ kihívásaira. 

Kérdéses, hogy képes lesz-e bármelyikük megmenteni a süllyedő hajót.

Borítókép: Az ENSZ logója (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
