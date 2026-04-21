Élő adásban izzasztják az ENSZ-főtitkári poszt aspiránsait

Kezdetét veszi a verseny az ENSZ New York-i székházában. Kedden és szerdán a világszervezet főtitkári posztjáért versengő négy jelölt élőben ad számot elképzeléseiről a tagállamok és a civil társadalom képviselői előtt. A 193 tagú testület élére a chilei Michelle Bachelet, az argentin Rafael Grossi, a Costa Rica-i Rebeca Grynspan és a szenegáli Macky Sall pályázik. Bár jelenleg ők a hivatalos jelöltek, a verseny a következő hónapokban még bővülhet – számolt be róla a Reuters.

Fotó: AFP

A következő ENSZ-főtitkárra hálátlan feladat vár

A következő vezetőre az a hálátlan feladat vár, hogy újjáépítsen egy mély válságban lévő szervezetet. A világszervezet tekintélye az elmúlt években jelentősen megkopott, a nagyhatalmak pedig a költségek csökkentését követelik, miközben maguk is egyre gyakrabban hagyják figyelmen kívül a szabályokat. Daniel Forti, a Nemzetközi Válságcsoport munkatársa szerint

Nem is lehetne sürgetőbb szükség egy olyan főtitkárra, aki felkészült arra, hogy megvédje az ENSZ béketeremtéssel és válságkezeléssel kapcsolatos világos, proaktív jövőképét. Ha a jelöltek és a tagállamok elszalasztják ezt a lehetőséget, akkor lehet, hogy kevés marad az ENSZ-ből, amit meg lehetne védeni.

A mezőny jóval szűkebb a 2016-oshoz képest, amikor még tizenhárman indultak a posztért. Érdekesség, hogy az ENSZ nyolcvan éves történetében még soha nem állt nő a szervezet élén, pedig a hagyomány szerint most Latin-Amerikán lenne a sor a regionális rotáció alapján. Az íratlan szabályok szerint a Biztonsági Tanács öt állandó tagja – köztük az USA és Oroszország – nem adhat főtitkárt, de támogatásuk nélkülözhetetlen a kiválasztási folyamatban.