A NAÜ riaszt: Észak-Korea nukleáris programja rohamosan bővül

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint jelentős bővülés zajlik Észak-Korea nukleáris fegyverprogramjában. Rafael Grossi dél-koreai útján arról beszélt, hogy a jelek alapján a kommunista vezetés érdemben felgyorsította az atomfegyverek gyártását – számolt be róla a BreiBart.
Rafael Grossi Dél-Korea területén folytatott tárgyalásokat, ahol több nemzetközi válság is szóba került, köztük az iráni helyzet. A megbeszéléseken a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség feladatairól egyeztetett a dél-koreai vezetéssel, és találkozott Ban Ki-moon korábbi ENSZ-főtitkárral is. A főigazgató felidézte:
Észak-Korea 2009 óta nem enged nemzetközi ellenőröket nukleáris létesítményeibe, ezért az ügynökség kénytelen külső adatokra, például műholdfelvételekre hagyatkozni a program követéséhez.
