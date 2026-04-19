Észak-KoreaKim Dzsong UnPhenjanatomfegyvernukleáris arzenálRafael GrossiNAÜ

A NAÜ riaszt: Észak-Korea nukleáris programja rohamosan bővül

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója aggasztó fejleményekről számolt be Észak-Korea atomtevékenységével kapcsolatban. A legfrissebb adatok arra utalnak, hogy Phenjan drasztikusan megnövelte nukleáris kapacitását, és jelenleg akár több tucat robbanófej is lehet a birtokában. Új létesítmények építésére utaló jeleket is azonosítottak. Mivel az Észak-koreai rezsim 2009 óta elzárja atomobjektumait a nemzetközi ellenőrök elől, az ügynökség kénytelen közvetett módszerekre – elsősorban műholdas megfigyelésre – hagyatkozni a program nyomon követéséhez.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 9:47
„Nagyon komoly növekedést” tapasztal Észak-Korea nukleáris fegyvergyártásában a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) – erről beszélt Rafael Grossi Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint jelentős bővülés zajlik Észak-Korea nukleáris fegyverprogramjában. Rafael Grossi dél-koreai útján arról beszélt, hogy a jelek alapján a kommunista vezetés érdemben felgyorsította az atomfegyverek gyártását – számolt be róla a BreiBart.

Fotó: AFP

Rafael Grossi Dél-Korea területén folytatott tárgyalásokat, ahol több nemzetközi válság is szóba került, köztük az iráni helyzet. A megbeszéléseken a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség feladatairól egyeztetett a dél-koreai vezetéssel, és találkozott Ban Ki-moon korábbi ENSZ-főtitkárral is. A főigazgató felidézte: 

Észak-Korea 2009 óta nem enged nemzetközi ellenőröket nukleáris létesítményeibe, ezért az ügynökség kénytelen külső adatokra, például műholdfelvételekre hagyatkozni a program követéséhez.

Észak-Korea soha nem látott ütemben gyártja az atomfegyvereket

Az összegyűjtött adatok alapján arra jutottak, hogy „nagyon komoly növekedés tapasztalható a nukleáris fegyverek gyártásában”. 

A következtetés egyik fő alapja a Jongbjoni nukleáris komplexum körül észlelt fokozott aktivitás.

Rafael Grossi szerint a térségben „a műveletek gyors növekedése” látható, ami arra utal, hogy a létesítmény továbbra is fegyverekhez szükséges hasadóanyagot állít elő. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség emellett egy új, a jongbjoni dúsítóüzemhez hasonló létesítmény építésére utaló jeleket is azonosított. A főigazgató egy dél-koreai külügyi vezetővel folytatott egyeztetésen úgy fogalmazott: „mély aggodalomra ad okot az észak-koreai nukleáris program”, és hangsúlyozta az ügynökség ellenőrző szerepének jelentőségét. 

Rafael Grossi felkereste a két Korea közötti demilitarizált övezetet is, ahol arról beszélt, hogy mennyire fontosak a diplomáciai lépések a feszültségek csökkentésében.

A legutóbbi becslések szerint Észak-Korea nagyjából ötven nukleáris fegyverrel rendelkezhet. Egy korábbi jelentés pedig arra utal, hogy az ország készletei elegendőek lehetnek akár további kilencven robbanófej előállításához is.

 

A NAÜ vezetője szerint különösen aggasztó, hogy egy ilyen kiterjedt nukleáris program működik anélkül, hogy a nemzetközi közösségnek bármilyen rálátása lenne a biztonsági intézkedésekre. Kim Dzsong Un az elmúlt években többször is kijelentette, hogy országa „exponenciálisan” kívánja növelni nukleáris arzenálját. Márciusban egy rakétaindításon is hangsúlyozta: 

Észak-Korea kész nukleáris erővel fenyegetni ellenségeit. 

Borítókép: Rafael Grossi főigazgató (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi kell nekünk?

Kondor Katalin avatarja

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
