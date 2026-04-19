A NAÜ riaszt: Észak-Korea nukleáris programja rohamosan bővül

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint jelentős bővülés zajlik Észak-Korea nukleáris fegyverprogramjában. Rafael Grossi dél-koreai útján arról beszélt, hogy a jelek alapján a kommunista vezetés érdemben felgyorsította az atomfegyverek gyártását – számolt be róla a BreiBart.

A NAÜ főigazgatója aggasztó fejleményekről számolt be Észak-Korea atomtevékenységével kapcsolatban Fotó: AFP

Rafael Grossi Dél-Korea területén folytatott tárgyalásokat, ahol több nemzetközi válság is szóba került, köztük az iráni helyzet. A megbeszéléseken a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség feladatairól egyeztetett a dél-koreai vezetéssel, és találkozott Ban Ki-moon korábbi ENSZ-főtitkárral is. A főigazgató felidézte: