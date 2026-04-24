orosz-ukrán háborúhalálhírkárpátaljai katona

Kárpátalja ismét egyik fiát kell hogy gyászolja

Ismét gyászjelentés érkezett Kárpátalja térségéből. A hírt Bustyaháza közösségi oldalán tették közzé. Mihajlo Roszohát 33 éves korában érte a halál harci küldetés teljesítése közben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 19:33
Gyászoló a katonai sírok között Forrás: AFP
Mihajlo az Ukrán Fegyveres Erők  géppuskásaként szolglált.

A férfi 2025. július 5-én esett el, miközben harci küldetését teljesítette a Luhanszki területen, a Szvatovei járásban fekvő Novojegorivka településtől nem messze. Halálának beigazolódásáig, egészen 2026. áprilisáig eltűntként tartották számon.

A férfiról hősként emlékeztek meg, aki életét adta a hazáért, békéért és a szabadságért.

Borítókép: Gyászoló a katonai sírok között (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
