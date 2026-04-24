Ökológiai katasztrófát idézett elő az ukrán támadás: a városban „lehetetlen lélegezni”

Az oroszországi Tuapsze városában drasztikusan romlott a levegő állapota azt követően, hogy április 20-án ukrán drónok csapást mértek egy olajfinomítóra, ahol kiterjedt tűz alakult ki. A helyiek egyre nagyobb félelmet fogalmaznak meg biztonságuk kapcsán, miközben a körülmények folyamatosan romlanak.
A támadás után az olajlétesítmény azonnal lángba borult. A lakosok felvételeket tettek közzé a közösségi médiában, amelyeken sűrű füst gomolyog a finomító fölött. Beszámolók jelentek meg a Fekete-tenger szennyeződéséről is, valamint arról, hogy a füstből származó korom nemcsak az utcákon, hanem a magánterületeken is lerakódott. A lángokat április 23-ig sem sikerült megfékezni, így három egymást követő napon keresztül folyamatosan füst szállt fel a helyszínről.
A romló környezeti állapot hatására egyre több lakos osztott meg videókat és üzeneteket, amelyekben arról számoltak be, hogy a városban „lehetetlen lélegezni”.
Ez gyakorlatilag környezeti katasztrófa. Mit csináljak? Nem akarok itt maradni. Ma el kell mennem
– mondta egy helyi lakos a ButusovPlus Telegram-csatornán közzétett felvételben, miközben a fekete lerakódást próbálta eltávolítani.
Miért történik ez? Egyáltalán nem lehet lemosni. Ez egyszerűen rémálom
– tette hozzá.
Telegram-csatornák és médiumok a kialakult helyzetet a történelem legsúlyosabb nukleáris katasztrófáihoz hasonlították, például Hirosima esetéhez, ahol az Egyesült Államok 1945-ben atombombát vetett be. Ugyanakkor sem a városban, sem a régióban nem történt nukleáris létesítményt érintő sérülés, és Ukrajna sem rendelkezik atomfegyverekkel, mivel azokat az 1994-es leszerelési megállapodásban feladta.
A tuapszei támadás következményei szörnyűek
– közölte a RIA Katyusha nevű oroszbarát Telegram-csatorna.
Ami most ott zajlik, az Hirosima, csak sugárzás nélkül.
A hatóságok csak a tűz harmadik napján adtak ki hivatalos tájékoztatást a súlyos légszennyezésről.
