Az oroszországi Tuapsze városában drasztikusan romlott a levegő állapota azt követően, hogy április 20-án ukrán drónok csapást mértek egy olajfinomítóra, ahol kiterjedt tűz alakult ki. A helyiek egyre nagyobb félelmet fogalmaznak meg biztonságuk kapcsán, miközben a körülmények folyamatosan romlanak.

A támadás után az olajlétesítmény azonnal lángba borult. A lakosok felvételeket tettek közzé a közösségi médiában, amelyeken sűrű füst gomolyog a finomító fölött. Beszámolók jelentek meg a Fekete-tenger szennyeződéséről is, valamint arról, hogy a füstből származó korom nemcsak az utcákon, hanem a magánterületeken is lerakódott. A lángokat április 23-ig sem sikerült megfékezni, így három egymást követő napon keresztül folyamatosan füst szállt fel a helyszínről.

A romló környezeti állapot hatására egyre több lakos osztott meg videókat és üzeneteket, amelyekben arról számoltak be, hogy a városban „lehetetlen lélegezni”.

Podle ruských úřadů byl otevřený požár v námořním terminálu v Tuapse byl uhašen.



Oznámilo to operační velitelství Krasnodarského kraje. Údajně se požáru podařilo dostat pod kontrolu 276 hasičů.



Požár je pod kontrolou nejméně od 20. dubna po druhém útoku ukrajinských ozbrojených…

Ez gyakorlatilag környezeti katasztrófa. Mit csináljak? Nem akarok itt maradni. Ma el kell mennem

– mondta egy helyi lakos a ButusovPlus Telegram-csatornán közzétett felvételben, miközben a fekete lerakódást próbálta eltávolítani.

Miért történik ez? Egyáltalán nem lehet lemosni. Ez egyszerűen rémálom

– tette hozzá.

Tuapse welcomes a "refreshing" oily black rain.

Telegram-csatornák és médiumok a kialakult helyzetet a történelem legsúlyosabb nukleáris katasztrófáihoz hasonlították, például Hirosima esetéhez, ahol az Egyesült Államok 1945-ben atombombát vetett be. Ugyanakkor sem a városban, sem a régióban nem történt nukleáris létesítményt érintő sérülés, és Ukrajna sem rendelkezik atomfegyverekkel, mivel azokat az 1994-es leszerelési megállapodásban feladta.

A tuapszei támadás következményei szörnyűek

– közölte a RIA Katyusha nevű oroszbarát Telegram-csatorna.

Ami most ott zajlik, az Hirosima, csak sugárzás nélkül.

A hatóságok csak a tűz harmadik napján adtak ki hivatalos tájékoztatást a súlyos légszennyezésről.