Ökológiai katasztrófát idézett elő az ukrán támadás: a városban „lehetetlen lélegezni"

Az oroszországi Tuapsze térségében súlyos környezeti válság alakult ki, miután ukrán dróntámadás következtében kigyulladt egy jelentős olajfinomító, és napokon át tartó tűz szennyezte a levegőt. A lakosság egyre nagyobb aggodalommal figyeli a romló helyzetet, miközben beszámolók szerint a városban már a légzés is nehézkessé vált, és a szennyező anyagok a környezetben is lerakódtak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 11:54
Műholdfelvétel Tuapsze felett Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az oroszországi Tuapsze városában drasztikusan romlott a levegő állapota azt követően, hogy április 20-án ukrán drónok csapást mértek egy olajfinomítóra, ahol kiterjedt tűz alakult ki. A helyiek egyre nagyobb félelmet fogalmaznak meg biztonságuk kapcsán, miközben a körülmények folyamatosan romlanak.

A támadás után az olajlétesítmény azonnal lángba borult. A lakosok felvételeket tettek közzé a közösségi médiában, amelyeken sűrű füst gomolyog a finomító fölött. Beszámolók jelentek meg a Fekete-tenger szennyeződéséről is, valamint arról, hogy a füstből származó korom nemcsak az utcákon, hanem a magánterületeken is lerakódott. A lángokat április 23-ig sem sikerült megfékezni, így három egymást követő napon keresztül folyamatosan füst szállt fel a helyszínről.

A romló környezeti állapot hatására egyre több lakos osztott meg videókat és üzeneteket, amelyekben arról számoltak be, hogy a városban „lehetetlen lélegezni”.

Ez gyakorlatilag környezeti katasztrófa. Mit csináljak? Nem akarok itt maradni. Ma el kell mennem

– mondta egy helyi lakos a ButusovPlus Telegram-csatornán közzétett felvételben, miközben a fekete lerakódást próbálta eltávolítani.

Miért történik ez? Egyáltalán nem lehet lemosni. Ez egyszerűen rémálom

– tette hozzá.

Telegram-csatornák és médiumok a kialakult helyzetet a történelem legsúlyosabb nukleáris katasztrófáihoz hasonlították, például Hirosima esetéhez, ahol az Egyesült Államok 1945-ben atombombát vetett be. Ugyanakkor sem a városban, sem a régióban nem történt nukleáris létesítményt érintő sérülés, és Ukrajna sem rendelkezik atomfegyverekkel, mivel azokat az 1994-es leszerelési megállapodásban feladta.

A tuapszei támadás következményei szörnyűek

 – közölte a RIA Katyusha nevű oroszbarát Telegram-csatorna.

Ami most ott zajlik, az Hirosima, csak sugárzás nélkül.

A hatóságok csak a tűz harmadik napján adtak ki hivatalos tájékoztatást a súlyos légszennyezésről.

A Krasznodari határterület vészhelyzeti központja szerint égéstermékek jutottak a levegőbe, amelyek április 22-én csapadékkal hullottak vissza, fekete réteget hagyva a felületeken. Április 21-én a benzol, xilol és korom koncentrációja több városrészben a megszokott érték két-háromszorosára nőtt. Az eső miatt azonban másnap nem végeztek méréseket.

A lakosságot arra szólították fel, hogy csökkentsék a szabadban töltött időt, viseljenek maszkot, gyakrabban végezzenek nedves takarítást, és forduljanak orvoshoz, ha rosszullétet vagy akut tüneteket tapasztalnak.

A központ szerint a helyzet a tűz eloltását követően rendeződni fog.

Mindeközben továbbra is jelennek meg felvételek, amelyeken az eső után fekete, helyenként olajos tócsákkal borított utcák láthatók. 

A Tuapszei Olajfinomító – a Rosznyefty létesítménye – Oroszország tíz legnagyobb finomítója közé tartozik, és évente mintegy 12 millió tonna nyersolaj feldolgozására képes. 

Tuapsze körülbelül 75 kilométerre északnyugatra fekszik Szocsi városától, és többször is célponttá vált. Az ukrán erők egy héten belül két dróntámadást hajtottak végre a létesítmény ellen: az első április 16-án történt, amikor a tűzoltók közel három és fél napig küzdöttek a lángokkal.

Nem sokkal a tűz eloltása után, április 20-án ismét dróncsapás érte a finomítót.

A Riszat nevű orosz környezetfigyelő vállalat április 19-én közzétett műholdfelvétele egy mintegy hét négyzetkilométeres olajfoltot mutatott a Fekete-tengerben Tuapsze közelében, amelyet a szél a part irányába sodor, nem pedig a nyílt víz felé.

 

Borítókép: Műholdfelvétel Tuapszéról (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelektisza párt

Oszd meg és…?

Lázár Emese avatarja

A „mindenkihez” intézett felszólítások mögött miért az „oszd meg és uralkodj” logikája húzódik meg?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu