Veszélybe kerülhet a nyári szabadság: mit jelent a Hormuzi-szoros blokádja az utazóknak?

A közel-keleti feszültség és a Hormuzi-szoros körüli helyzet már most hatással van a légi közlekedésre: útvonalakat módosítanak, járatokat törölnek, miközben az emelkedő üzemanyagárak miatt a repülőjegyek is drágulhatnak. A bizonytalanság egyre több utazót érint.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 4:52
A Lufthansa és a Lufthansa CityLine repülőgépei (Fotó: AFP)
Az Egyesült Államok és Izrael február végi támadásai óta a térségben kialakult feszültség következtében több légitársaság módosította útvonalait, meghosszabbította a repülési időt, vagy egyes járatokat törölt. 

A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és az ebből fakadó kerozinár-emelkedés közvetlenül befolyásolhatja a repülőjegyek árát, különösen azok számára, akik még nem foglaltak.

A Német Utazási Szövetség (DRV) ugyanakkor jelenleg nem lát közvetlen veszélyt a 2026-os nyári utazásokra, és hangsúlyozza, hogy Németországban stabil az üzemanyag-ellátás. Az utazási kedv továbbra is magas, és a nyári utak jelentős részét már előre lefoglalták. Ugyanakkor az új foglalásoknál visszafogottság tapasztalható, ami elsősorban a bizonytalansággal és a megváltozott utazási szokásokkal magyarázható.

A húsvéti időszakban már érzékelhető volt a forgalom csökkenése az előző évekhez képest, és az emelkedő üzemanyagárak miatt az autós utazások is visszaestek. 

A Lufthansa-csoport szerint a kerozinszükséglet jelentős részét már biztosították, még a válság előtti árszinten, így a nyári menetrendben szereplő járatok esetében stabil üzemanyag-ellátásra számítanak.

A közel-keleti helyzet miatt több légitársaság – köztük az Eurowings – már felfüggesztett bizonyos járatokat, például Tel-Aviv, Bejrút vagy Dubaj irányába. A további fejlemények nagymértékben attól függnek, meddig tart a konfliktus, amely a globális légi közlekedés egyik kulcsfontosságú térségét érinti.

A szakértők azt javasolják az utazóknak, hogy alaposan vizsgálják meg a foglalási feltételeket. 

A szervezett utazások nagyobb biztonságot nyújtanak, mivel probléma esetén lehetőség van átfoglalásra vagy visszatérítésre. Egyéni foglalásoknál azonban a feltételek szigorúbbak lehetnek, és nagyobb a kockázat.

Járattörlés esetén a légitársaság köteles pótló járatot biztosítani vagy visszatéríteni a jegy árát, ugyanakkor kártérítés nem minden esetben jár, például ha a törlés rendkívüli körülmények – például üzemanyaghiány – miatt történik. A jelenlegi helyzetben ezért érdemes körültekintően tervezni az utazásokat.

Borítókép: Lufthansa repülőgépek (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu