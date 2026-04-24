Veszélybe kerülhet a nyári szabadság: mit jelent a Hormuzi-szoros blokádja az utazóknak?

Az Egyesült Államok és Izrael február végi támadásai óta a térségben kialakult feszültség következtében több légitársaság módosította útvonalait, meghosszabbította a repülési időt, vagy egyes járatokat törölt.

A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és az ebből fakadó kerozinár-emelkedés közvetlenül befolyásolhatja a repülőjegyek árát, különösen azok számára, akik még nem foglaltak.

A Német Utazási Szövetség (DRV) ugyanakkor jelenleg nem lát közvetlen veszélyt a 2026-os nyári utazásokra, és hangsúlyozza, hogy Németországban stabil az üzemanyag-ellátás. Az utazási kedv továbbra is magas, és a nyári utak jelentős részét már előre lefoglalták. Ugyanakkor az új foglalásoknál visszafogottság tapasztalható, ami elsősorban a bizonytalansággal és a megváltozott utazási szokásokkal magyarázható.