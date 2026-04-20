Ha nyaralni készül, jobb, ha tudja, mekkora az esélye annak, hogy bevezetik a kerozinfelárat

Az is kiderült, hogy ez mennyivel drágíthatja meg az utazását.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 18:20
illusztráció Fotó: AFP
Érzékeny téma mostanában az üzemanyagárak alakulása, nem csoda, ha sokakat aggaszt, hogy mennyivel drágulhat a nyaralásuk idén. – Jó esély van arra, hogy a mostani bizonytalanság lecseng, és nem vezet komolyabb fennakadásokhoz sem az árakban, sem a járatok működésében – fogalmazott a Haonnak egy debreceni utazásszervező. Szántai Judit hozzáfűzte, napi szinten találkozik az utazók kérdéseivel és a piaci változásokkal. Ahogy a portálnak, úgy az utazni vágyóknak is elmondja, hogy 

a kerozinfelár bevezetése nem ismeretlen jelenség az ágazatban. 

Kifejtette, korábban már előfordult, hogy egy-egy szezonban utólag kellett érvényesíteni ezt a többletköltséget az előre lefoglalt utazások esetében, de sietett megjegyezni, hogy ezek a pluszterhek általában mérsékeltek voltak. Egy korábbi időszakban nagyjából 20–30 euró közötti összeget jelentett utasonként. Megjegyezte, tény, hogy ez érezhető, de nem igazán vette el a nyaralók kedvét. 

Leszögezte azt is, hogy jelenleg nincs szó általános intézkedésekről, inkább egy lehetséges forgatókönyvről van szó, ő maga óvatos optimizmussal tekint a következő hónapokra. Az utazásszervező szerint jó esély van arra, hogy a bizonytalanság lecseng, és nem vezet komolyabb fennakadásokhoz sem az árakban, sem a járatok működésében.

Kérdezték a járattörlésekről is, amire azt mondta, inkább azt látni, hogy egyes légitársaságok inkább csökkentik a járatok számát, azonban az utasok így is eljutnak a kiszemelt helyre. Ha még többet szeretne tudni arról, hogy alakulhat a nyaralása idén, a Haon cikkében még rengeteg érdekes részletet talál. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
