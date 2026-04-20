Csőtörés miatt két helyen beszakadt az út és két sávot lezártak a Róbert Károly körút egy szakaszán az Árpád híd irányába – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a reggeli órákban.
Fotókon mutatjuk a hatalmas krátert a Róbert Károly körúton, elkezdték a helyreállítást
Napokig tart még, jobb, ha mostanában nem megy arra.
A Budapest XIII. kerületében lévő Róbert Károly körút 40. szám előtt csőtörés miatt beszakadt az úttest. A helyszínt a BKK munkatársai körbezárták, a Fővárosi Vízművek munkagépei már dolgoznak a helyszínen.
Kiderült az is, hogy a javítás és a terület helyreállítása több napot vesz igénybe, ezért a forgalmi korlátozás várhatóan hétvégéig tart. A vízszolgáltatás előreláthatólag az esti órákban állhat helyre a Róbert Károly körút 34. és 40. közötti ingatlanokban.
