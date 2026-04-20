budapestfővárosi vízművekcsőtörés

Fotókon mutatjuk a hatalmas krátert a Róbert Károly körúton, elkezdték a helyreállítást

Napokig tart még, jobb, ha mostanában nem megy arra.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 20. 16:26
Feltorlódott kocsisor a Róbert Károly körúton 2026. április 20-án, ahol két forgalmi sávot le kellett zárni az Árpád híd irányába a reggeli csőtörés miatt. Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csőtörés miatt két helyen beszakadt az út és két sávot lezártak a Róbert Károly körút egy szakaszán az Árpád híd irányába – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a reggeli órákban.

Fotó: Fővárosi Vízművek

A Budapest XIII. kerületében lévő Róbert Károly körút 40. szám előtt csőtörés miatt beszakadt az úttest. A helyszínt a BKK munkatársai körbezárták, a Fővárosi Vízművek munkagépei már dolgoznak a helyszínen. 

Budapest, 2026. április 20. A Fővárosi Vízművek munkagépei dolgoznak a Róbert Károly körúton 2026. április 20-án, ahol két forgalmi sávot le kellett zárni az Árpád híd irányába a reggeli csőtörés miatt. A javítás és a terület helyreállítása több napot vesz igénybe, ezért a forgalmi korlátozás várhatóan hétvégéig tart. MTI/Szigetváry Zsolt
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Kiderült az is, hogy a javítás és a terület helyreállítása több napot vesz igénybe, ezért a forgalmi korlátozás várhatóan hétvégéig tart. A vízszolgáltatás előreláthatólag az esti órákban állhat helyre a Róbert Károly körút 34. és 40. közötti ingatlanokban.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
