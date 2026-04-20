Balesetet kívánok neked, haljál meg a kerékpárral! – nőnek öltözött férfi átkozott el egy biciklist Gödöllőn

Hétfőn, azaz ma történt, amikor a bejegyzés írója a Csíkos üzletből hazafelé tartott, és a János utcán éles hangra lett figyelmes.

Balesetet kívánok neked, haljál meg a kerékpárral!

– hangzott el az átok. A biciklis értetlenül fékezett, meglátta az út túloldalán a nőnek öltözött férfit. Visszakiáltott, hogy megtudja, neki szól-e a megjegyzés, mire a másik közölte, hogy nem, de ismeri, és tudja, hogy kint fogja hagyni a kerékpárját, és azt el fogja lopatni. „Mindezt teli torokból, olyan hangerővel, olyan támadó hangnemben ordibálva közölte, hogy megkérdeztem tőle, hogy be van-e esetleg kristályozva…” – fejtegeti a főhős. A szóváltás vége az lett, hogy a kéregető megfenyegette a biciklist, hogy megvereti, és ráállítja a bagi maffiát is.