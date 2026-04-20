Balesetet kívánok neked, haljál meg a kerékpárral! – nőnek öltözött férfi átkozott el egy biciklist Gödöllőn

A bagi maffiával is fenyegetett.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook/Gödöllő csoport2026. 04. 20. 15:24
illusztráció Forrás: Pexels
Szörnyen indult a hét az egyik gödöllői lakosnak, aki a közösségi oldalán osztotta meg, hogy a halálát kívánja egy kéregető, akinek ezúttal nem adott semmit. 

„Sokan tudjuk, hogy milyen a helyzet a vasútállomáson. Itt kéregető tevékenységet folytat egy vékony, nőiesen öltözködő és beszélő férfi személy; bizonyára sokan találkoztatok már vele” – kezdi a bejegyzését Richárd, aki egyébként már többször adott aprót a kéregetőnek, volt, hogy Fornettit is vett neki, de a letöbbször nem, mert úgy véli, nem ez a segítségnyújtás leghatékonyabb módja. 

Hétfőn, azaz ma történt, amikor a bejegyzés írója a Csíkos üzletből hazafelé tartott, és a János utcán éles hangra lett figyelmes.

Balesetet kívánok neked, haljál meg a kerékpárral!

– hangzott el az átok. A biciklis értetlenül fékezett, meglátta az út túloldalán a nőnek öltözött férfit. Visszakiáltott, hogy megtudja, neki szól-e a megjegyzés, mire a másik közölte, hogy nem, de ismeri, és tudja, hogy kint fogja hagyni a kerékpárját, és azt el fogja lopatni. „Mindezt teli torokból, olyan hangerővel, olyan támadó hangnemben ordibálva közölte, hogy megkérdeztem tőle, hogy be van-e esetleg kristályozva…” – fejtegeti a főhős. A szóváltás vége az lett, hogy a kéregető megfenyegette a biciklist, hogy megvereti, és ráállítja a bagi maffiát is.

Hozzáfűzi, hogy nem tudja, mit lehetne tenni azzal, hogy ne zaklassák az ott élőket, akik nem adnak pénzt vagy ételt egy olyan embernek, aki látszólag nem tesz semmit a helyzete jobbításáért a kéregetésen kívül, ráadásul agresszív is. 

Lehullott a szokásos hízelgő álarc, amit kéregetés közben magára szokott venni…

A bejegyzés írója úgy érzi, ideje lenne tenne valamit az ügyben. „Elfogadhatatlannak tartom, hogy az ember se a gödöllői, se a máriabesnyői állomáson, de a bevásárlóközpontok környékén (tulajdonképpen sehol) sem lehet nyugton az ilyen egyének miatt. Ezek az emberek ugyanúgy megkörnyékezik az időseket, a kiskorúakat és a nőket is” – magyarázta, és arra kérte a csoportban lévőket, hogy ha valakinek van hasonló története, ossza meg vele. A bejegyzést egyébként három órája tették közzé a csoportban, amelyhez eddig 189 hozzászólás érkezett és 59-en osztották meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
