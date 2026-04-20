Miután meghalt az élettársa, egyedül nevelte annak kiskorú leánygyermekét, akit éveken keresztül szexuálisan zaklatott. Miután a lány elmenekült, a férfi felgyújtotta a házát, amely lakhatatlanná vált, ezért egy szolnoki vállalkozó fogadta be, akinél munkát végzett.
Ettől az embertől tényleg meg kell védeni a társadalmat, nincs bocsánat arra, amit művelt
Két embert megölt, a nevelt lányát szexuálisan zaklatta egy férfi, ezért a bíróság tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a büntetés a társadalom védelme érdekében szükséges.
Amikor kiderült, hogy a férfi korábban mit követett el, a vállalkozó élettársa felszólította, hogy másnap hagyja el a házat. A férfi bosszúból elhatározta, hogy a befogadó párt megöli, és előre megtervezte a cselekményt. Még aznap éjjel kioltotta mindkét ember életét.
A Szolnoki Törvényszék az elkövetőt aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette és szexuális erőszak bűntette miatt tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, valamint végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek során kiskorú személlyel kerülhet kapcsolatba.
Az ítélet ellen a férfi és védője a szexuális erőszak vonatkozásában felmentésért, egyebekben enyhítésért fellebbezett.
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az ítélet megalapozott. Mivel a férfi előre eltervezte az ölést, az emberölés előre kitervelten elkövetettnek is minősül, ezért indítványozta az ítélet megváltoztatását. A több körülmény folytán is súlyosabban minősülő emberölés elkövetőjével szemben kiszabott tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés a társadalom védelme érdekében mindenképpen szükséges.
Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.
