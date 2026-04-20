Ettől az embertől tényleg meg kell védeni a társadalmat, nincs bocsánat arra, amit művelt

Amikor kiderült, hogy a férfi korábban mit követett el, a vállalkozó élettársa felszólította, hogy másnap hagyja el a házat. A férfi bosszúból elhatározta, hogy a befogadó párt megöli, és előre megtervezte a cselekményt. Még aznap éjjel kioltotta mindkét ember életét.

A Szolnoki Törvényszék az elkövetőt aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette és szexuális erőszak bűntette miatt tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, valamint végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek során kiskorú személlyel kerülhet kapcsolatba.