Annyi panasz érkezett a játszótéri varjú miatt, hogy a saját kezébe vette az ügyet a polgármester

Egy dolmányos varjú borzolja a helyiek idegeit Besnyőn – írja a Feol. Hozzáfűzik, a madár főként a játszótér környékén kereng, és az ügy akkora visszhangot kapott a közösségi médiában, hogy a település polgármestere is megszólalt.
Úgy tűnik, a gond az, hogy a madár egyre bátrabban merészkedik a játszótéren levők közelébe. A polgármester körültekintésre kérte a lakosokat, amíg a helyzet megoldódik. A bejegyzés alatt sorra jelentek meg a helyiek beszámolói, és többen egybehangzóan állítják azt, hogy a varjú a gyermekek közelébe repül, a hajukat megtépi, vagy akár meg is csípi őket.
A helyieknek azzal is bajuk van, hogy van, aki eteti az állatot, ami sokakat zavar.
További Belföld híreink
Fejes Zsuzsanna polgármester a bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy az eljárásrend alapján ilyen esetben a helyi vadásztársaság lenne illetékes, azonban ezt most szeretnék elkerülni, ezért felvették a kapcsolatot egy olyan szakemberrel, aki megpróbálja befogni és biztonságos helyre szállítani a madarat. Az ügy részleteit a Feol cikkében olvashatja.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
