Hatalmas fordulat a TV2-nél a választások után pár nappal

Forrás: TV22026. 04. 16. 15:31
Néhány nappal az április 12-i országgyűlési választások után a TV2 közölte, hogy megszüntetik Szalai Vivien pozícióját, ami azt jelenti, hogy a csatornának nem lesz hírigazgatója – írja az Index. A közlemény szerint

a mai nappal Vaszily Miklós vezérigazgató felmenti pozíciójából Szalai Vivient, aki 2016 februárja óta töltötte be a TV2-csoport hírigazgatói tisztségét.

 

A döntés oka, hogy a vállalatnál szervezeti átalakítások történnek, ennek részeként a poszt megszűnik. Részletezik továbbá, hogy a működési modell átalakításával egyszerűsítik a vezetői struktúrát, ezzel együtt integrálják a hírszerkesztőségi feladatokat. 

Emiatt a hírigazgatói feladatkör a továbbiakban nem önálló vezetői pozícióként működik tovább

– fogalmaznak. Ezek után az infotainment műsorok főszerkesztői közvetlenül Vaszily Miklós vezérigazgatónak felelnek – összegzett a portál.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
