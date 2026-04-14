Az élettársak tavaly májusban, egy nagykőrösi üzletbe mentek a kiskorú gyermekeikkel. Magukkal vitték a rokonukat, egy iskolás fiút is azért, hogy az üzletből az ő segítségével fognak lopni. A fiú nem tudott a vádlottak tervéről.
Nem is sejtette a kisfiú, hogy miért viszik el a boltba őt is a rokonok, amikor rájött, azonnal menekülni akart
Kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a Ceglédi Járási Ügyészség azzal a párral szemben, akik egy fiúval akarták a lopott termékeket kicsempészni az áruházból.
Az üzletben a férfi édességeket, míg a nő szépségápolási cikkeket pakolt a bevásárlókosárba. Ezt követően a ruházati osztályon a szülők a kislányukkal a próbafülkébe mentek, ahol a lány iskolatáskájába pakolták az árut.
A rokon kisfiúnak feltűnt, hogy a termékek a kosárból eltűntek, és az is, hogy a lány táskája ki lett tömve. A férfi felszólította a fiút, hogy vegye át lányától a hátizsákot, és azzal menjen ki az üzletből. A fiú ellenkezett, mert tudta, hogy a táskában lopott dolgok vannak és tudta, hogy lopni nem szabad. A férfi ragaszkodott a táska átvételéhez, és mivel a fiú nem akarta, hogy a felnőttek elkezdjenek vele veszekedni, a táskát a hátára vette.
További Belföld híreink
A pénztárak felé közeledve a nő felszólította a fiút, hogy menjen ki az üzletből. A fiú eleget tett a kérésnek, és miközben az áruvédelmi kapun áthaladt, az megszólalt. A biztonsági őr a termékeket visszavette és a vádlottakat a rendőrség kiérkezéséig feltartóztatta.
A Ceglédi Járási Ügyészség a párt kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és lopás vétségével vádolja. A vádlottak bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni. A biztonsági kamera képén a kitömött iskolatáskával távozó kiskorú látható.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!