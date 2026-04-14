Nem is sejtette a kisfiú, hogy miért viszik el a boltba őt is a rokonok, amikor rájött, azonnal menekülni akart

Kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a Ceglédi Járási Ügyészség azzal a párral szemben, akik egy fiúval akarták a lopott termékeket kicsempészni az áruházból.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 04. 14. 13:13
Az élettársak tavaly májusban, egy nagykőrösi üzletbe mentek a kiskorú gyermekeikkel. Magukkal vitték a rokonukat, egy iskolás fiút is azért, hogy az üzletből az ő segítségével fognak lopni. A fiú nem tudott a vádlottak tervéről.

Az üzletben a férfi édességeket, míg a nő szépségápolási cikkeket pakolt a bevásárlókosárba. Ezt követően a ruházati osztályon a szülők a kislányukkal a próbafülkébe mentek, ahol a lány iskolatáskájába pakolták az árut.

A rokon kisfiúnak feltűnt, hogy a termékek a kosárból eltűntek, és az is, hogy a lány táskája ki lett tömve. A férfi felszólította a fiút, hogy vegye át lányától a hátizsákot, és azzal menjen ki az üzletből. A fiú ellenkezett, mert tudta, hogy a táskában lopott dolgok vannak és tudta, hogy lopni nem szabad. A férfi ragaszkodott a táska átvételéhez, és mivel a fiú nem akarta, hogy a felnőttek elkezdjenek vele veszekedni, a táskát a hátára vette.

A pénztárak felé közeledve a nő felszólította a fiút, hogy menjen ki az üzletből. A fiú eleget tett a kérésnek, és miközben az áruvédelmi kapun áthaladt, az megszólalt. A biztonsági őr a termékeket visszavette és a vádlottakat a rendőrség kiérkezéséig feltartóztatta.

A Ceglédi Járási Ügyészség a párt kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és lopás vétségével vádolja. A vádlottak bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni. A biztonsági kamera képén a kitömött iskolatáskával távozó kiskorú látható.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu