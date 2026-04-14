Lemészárolta a testvérét egy nő Borsodban, egyelőre nagyon rejtélyes az indíték

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a nőnek a letartóztatását, aki a gyanú szerint szombatra virradó éjjel halálra szurkálta a testvérét Vizsolyban – közölte a Miskolci Törvényszék kedden.

Forrás: MTI2026. 04. 14. 12:50
A bíróság tájékoztatása szerint a nő közös italozás után – pontosan meg nem határozható okból – tizenhétszer szúrta meg egy késsel a testvérét, aki a helyszínen belehalt a nyakán, a mellkasán és a hátán szerzett sérülésekbe.

Azt írták, a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés bűntettének megállapítására. Hozzátették, hogy a kiemelt tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény miatt kiszabható súlyos büntetési tétel megalapozza a szökés és az elrejtőzés veszélyét, továbbá tartani kell attól is, hogy a nő szabadlábon hagyása esetén a még ki nem hallgatott tanúk befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást. 

Emellett az előélete és életvitele alapján a bűnismétlésre is alappal lehet következtetni.

A járásbíróság május 13-áig rendelte el gyanúsított letartóztatását, a végzés végleges.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
