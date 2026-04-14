A bíróság tájékoztatása szerint a nő közös italozás után – pontosan meg nem határozható okból – tizenhétszer szúrta meg egy késsel a testvérét, aki a helyszínen belehalt a nyakán, a mellkasán és a hátán szerzett sérülésekbe.
Lemészárolta a testvérét egy nő Borsodban, egyelőre nagyon rejtélyes az indíték
Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a nőnek a letartóztatását, aki a gyanú szerint szombatra virradó éjjel halálra szurkálta a testvérét Vizsolyban – közölte a Miskolci Törvényszék kedden.
Azt írták, a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés bűntettének megállapítására. Hozzátették, hogy a kiemelt tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény miatt kiszabható súlyos büntetési tétel megalapozza a szökés és az elrejtőzés veszélyét, továbbá tartani kell attól is, hogy a nő szabadlábon hagyása esetén a még ki nem hallgatott tanúk befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást.
Emellett az előélete és életvitele alapján a bűnismétlésre is alappal lehet következtetni.
A járásbíróság május 13-áig rendelte el gyanúsított letartóztatását, a végzés végleges.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
