Élet-halál a választás napján: bombariadók országszerte, valaki meghalt a szavazófülkében Somogyban, másutt vér is folyt

Összegyűjtöttük a kirívó eseteket.

2026. 04. 13. 15:40
Nemcsak a politikusoknak, sok más embernek is dramatikus nap volt április 12. Szigetszentmiklóson például balesettel indult a nap, mert megbotlott pakolás közben a szavazatszámláló bizottság egyik tagja reggel hat óra környékén, és beverte a száját egy szekrénybe.

A szavazatszámláló könnyebben megsérült, az ínye vérzett, de azt mondta, a bizottsági munkában ez nem akadályozza. A szavazatszámláló bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető leültette a sérültet és jeget tett a sérült testrészre. 

Fejérben rosszul lett egy szavazatszámláló, ezért a szavazóhelyiséget negyed egykor elhagyta, de közölte azt is, hogy ha jobban lesz, visszatér, hogy segítse a bizottság munkáját. Az ügyben nem kellett intézkedni, mert a szavazatszámláló bizottság hét fővel is határozatképes volt.

Nem a világ legnagyobb rendkívüli eseménye, azonban kellemetlen lehetett a nap annak a szavazónak is, aki bent felejtette a táskáját a szavazóhelyiségben Baján, a 24. számú szavazókörben. Neki azt is megüzente a Nemzet Választási Iroda, hogy hol veheti át az elfelejtett holmit. 

Borsodban három szavazókörben, míg Pécsen egy helyen volt bombariadó április 12-én, a helyiségeket átkutatták a rendőrök, de robbanóeszközt nem találtak. A szavazás ezeken a helyszíneken nagyjából húsz percig szünetelt

Cegléden is voltak nehéz pillanatok, ugyanis az egyik szavazatszámláló már reggel titokban iszogatott, miközben a voksolását kellett volna gördülékenyebbé tennie. A férfit végül elküldték, az ügyben megszólalt a címzetes jegyző is, erről ide kattintva bővebben is olvashat.

Közben persze a magyar hírességek is elmentek szavazni, ebben a cikkben azt gyűjtöttük össze, hogy hogyan próbálta többek között Kapu Tibor, a Schóbert család vagy éppen Kis Grófo motiválni az embereket, hogy részt vegyenek a választáson. 

A X. kerületben egy órán át élesztették újra az egyik szavazatszámlálót délután három óra körül. Az idős férfi újraélesztését egy szavazatszámláló kezdte meg, amit két választópolgár folytatott, majd megérkeztek a rendőrök, utána pedig aztán emelt szinten folytatták a munkát. A X. kerületi drámáról ide kattintva olvashat bővebben. 

Nagyot nézhettek a jelenlevők a XI. kerületben, amikor valaki azzal csattant fel:

Azt csinálok, amit akarok!

Ez akkor hangzott el, amikor megkérték, hogy ne mobilozzon a szavazókörben, de ez a kiabáláson kívül vajmi kevés hatást hozott, mert a férfit nem lehetett eltántorítani attól, amit csinált. Közölte, hogy azt csinál, amit akar, és arra hivatkozott, hogy a sajtó is bemehet felvételt készíteni, és ő csak az ismerősét szerette volna lefotózni. 

Összeesett egy férfi a Somogy vármegyei Zákány 2-es számú szavazókörében. A választópolgárt a helyszínre érkezett mentőknek nem sikerült újraéleszteni, a szavazó meghalt. Az eset néhány perccel este hat óra előtt történt. A haláleset miatt a szavazatszámláló bizottság azonnal felfüggesztette a szavazást az érintett szavazókörben.

Másnap az Országos Mentőszolgálat is közzétette a statisztikáit. Ez alapján a mentők az országgyűlési választások napján összesen 3618 esetet láttak el országszerte. Szavazóhelyekre 29 esetben kaptak riasztást, jellemzően idős embereket kellett ellátni rosszullét vagy elesés miatti sérülés miatt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Merz, a német Pinokkió

Vida Ákos avatarja

A jelenlegi kancellár azért bukik el, mert ígéreteit nemcsak megszegi, hanem az ellenkezőjét csinálja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu