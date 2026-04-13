Nemcsak a politikusoknak, sok más embernek is dramatikus nap volt április 12. Szigetszentmiklóson például balesettel indult a nap, mert megbotlott pakolás közben a szavazatszámláló bizottság egyik tagja reggel hat óra környékén, és beverte a száját egy szekrénybe.
Élet-halál a választás napján: bombariadók országszerte, valaki meghalt a szavazófülkében Somogyban, másutt vér is folyt
Összegyűjtöttük a kirívó eseteket.
A szavazatszámláló könnyebben megsérült, az ínye vérzett, de azt mondta, a bizottsági munkában ez nem akadályozza. A szavazatszámláló bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető leültette a sérültet és jeget tett a sérült testrészre.
Fejérben rosszul lett egy szavazatszámláló, ezért a szavazóhelyiséget negyed egykor elhagyta, de közölte azt is, hogy ha jobban lesz, visszatér, hogy segítse a bizottság munkáját. Az ügyben nem kellett intézkedni, mert a szavazatszámláló bizottság hét fővel is határozatképes volt.
Nem a világ legnagyobb rendkívüli eseménye, azonban kellemetlen lehetett a nap annak a szavazónak is, aki bent felejtette a táskáját a szavazóhelyiségben Baján, a 24. számú szavazókörben. Neki azt is megüzente a Nemzet Választási Iroda, hogy hol veheti át az elfelejtett holmit.
Borsodban három szavazókörben, míg Pécsen egy helyen volt bombariadó április 12-én, a helyiségeket átkutatták a rendőrök, de robbanóeszközt nem találtak. A szavazás ezeken a helyszíneken nagyjából húsz percig szünetelt.
Cegléden is voltak nehéz pillanatok, ugyanis az egyik szavazatszámláló már reggel titokban iszogatott, miközben a voksolását kellett volna gördülékenyebbé tennie. A férfit végül elküldték, az ügyben megszólalt a címzetes jegyző is, erről ide kattintva bővebben is olvashat.
Közben persze a magyar hírességek is elmentek szavazni.
A X. kerületben egy órán át élesztették újra az egyik szavazatszámlálót délután három óra körül. Az idős férfi újraélesztését egy szavazatszámláló kezdte meg, amit két választópolgár folytatott, majd megérkeztek a rendőrök, utána pedig aztán emelt szinten folytatták a munkát. A X. kerületi drámáról ide kattintva olvashat bővebben.
Nagyot nézhettek a jelenlevők a XI. kerületben, amikor valaki azzal csattant fel:
Azt csinálok, amit akarok!
Ez akkor hangzott el, amikor megkérték, hogy ne mobilozzon a szavazókörben, de ez a kiabáláson kívül vajmi kevés hatást hozott, mert a férfit nem lehetett eltántorítani attól, amit csinált. Közölte, hogy azt csinál, amit akar, és arra hivatkozott, hogy a sajtó is bemehet felvételt készíteni, és ő csak az ismerősét szerette volna lefotózni.
Összeesett egy férfi a Somogy vármegyei Zákány 2-es számú szavazókörében. A választópolgárt a helyszínre érkezett mentőknek nem sikerült újraéleszteni, a szavazó meghalt. Az eset néhány perccel este hat óra előtt történt. A haláleset miatt a szavazatszámláló bizottság azonnal felfüggesztette a szavazást az érintett szavazókörben.
Másnap az Országos Mentőszolgálat is közzétette a statisztikáit. Ez alapján a mentők az országgyűlési választások napján összesen 3618 esetet láttak el országszerte. Szavazóhelyekre 29 esetben kaptak riasztást, jellemzően idős embereket kellett ellátni rosszullét vagy elesés miatti sérülés miatt.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
