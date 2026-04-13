Élet-halál a választás napján: bombariadók országszerte, valaki meghalt a szavazófülkében Somogyban, másutt vér is folyt

A szavazatszámláló könnyebben megsérült, az ínye vérzett, de azt mondta, a bizottsági munkában ez nem akadályozza. A szavazatszámláló bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető leültette a sérültet és jeget tett a sérült testrészre.

Fejérben rosszul lett egy szavazatszámláló, ezért a szavazóhelyiséget negyed egykor elhagyta, de közölte azt is, hogy ha jobban lesz, visszatér, hogy segítse a bizottság munkáját. Az ügyben nem kellett intézkedni, mert a szavazatszámláló bizottság hét fővel is határozatképes volt.

Nem a világ legnagyobb rendkívüli eseménye, azonban kellemetlen lehetett a nap annak a szavazónak is, aki bent felejtette a táskáját a szavazóhelyiségben Baján, a 24. számú szavazókörben. Neki azt is megüzente a Nemzet Választási Iroda, hogy hol veheti át az elfelejtett holmit.