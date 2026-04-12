Bombariadó zavarta meg a szavazást Pécsen, rövid időre felfüggesztették a szavazást is a Lánc utcai rendelőintézetben működő szavazóhelyiségekben – értesült a Bama.
Még egy helyen leállt a szavazás, újabb bomba miatt érkezett bejelentés a rendőrségre
Ott is szünetelt a szavazás.
A portál információi szerint telefonon érkezett egy fenyegetés egy állítólagos robbanószerkezetről, emiatt tizenegy percig, 14.54-től 15.05-ig szünetelt a szavazás. Az ügyben megkeresték a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket. Az esetről az NVI is beszámolt.
