Újranyitott az ország egyik legpatinásabb fürdője, rosszul lettek a vendégek

Panaszt emeltek a fürdővendégek a néhány nappal ezelőtt megnyílt Galerius fürdőben szerzett tapasztalataik miatt. A Sonline információi szerint az egyik medencében a vendégek szemirritációt tapasztaltak, a bőrük égett és viszketett. Később azt is látták, hogy a medence vizét leengedik. Azonban ez még nem minden, a tünetek nem múltak el.
Azután is tapasztalták a vendégek az irritációt, hogy hazaértek a fürdőzés után, a fürdőruhájuk szinte használhatatlanná vált. Az ügyben vizsgálatot rendeltek el, amelyben mind a tizenegy medence vizéből mintát vettek.
Az már biztosnak tűnik, hogy a klór- és pH-adagolások, valamint a mért értékek nincsenek összhangban, és az egyik medencében túl sok klór is volt. Az eset részleteiről a Sonline cikkében bővebben is olvashat.
Az 1,8 milliárd forintból felújított létesítményt április 1-jén adták át.
