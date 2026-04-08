Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Újranyitott az ország egyik legpatinásabb fürdője, rosszul lettek a vendégek

Vizsgálat indult az ügyben.

Forrás: Sonline2026. 04. 08. 12:32
Panaszt emeltek a fürdővendégek a néhány nappal ezelőtt megnyílt Galerius fürdőben szerzett tapasztalataik miatt. A Sonline információi szerint az egyik medencében a vendégek szemirritációt tapasztaltak, a bőrük égett és viszketett. Később azt is látták, hogy a medence vizét leengedik. Azonban ez még nem minden, a tünetek nem múltak el.  

Azután is tapasztalták a vendégek az irritációt, hogy hazaértek a fürdőzés után, a fürdőruhájuk szinte használhatatlanná vált. Az ügyben vizsgálatot rendeltek el, amelyben mind a tizenegy medence vizéből mintát vettek. 

Az már biztosnak tűnik, hogy a klór- és pH-adagolások, valamint a mért értékek nincsenek összhangban, és az egyik medencében túl sok klór is volt. Az eset részleteiről a Sonline cikkében bővebben is olvashat. 

Az 1,8 milliárd forintból felújított létesítményt április 1-jén adták át.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
