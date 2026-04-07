Háromezer forint helyett negyvenezret kért a taxis, lett is baj, amikor kiderült, hogy a hiéna egy NAV-os ellenőrt akart lehúzni

A BKK próbavásárlásokat is alkalmazott, hogy utasként ellenőrizhessék a taxisok munkáját, így számos hiányosságot tártak fel. A leggyakoribb problémák közé sorolták a pénzügyi bizonylat kiállításának elmulasztását, a bankkártyás fizetést biztosító POS-terminálok nem megfelelő működését, valamint az előírt arculati elemek hiányát.

Két különösen súlyos jogsértést is feltártak. Egy esetben a járművezető a mintegy 2800 forintos viteldíj helyett 39 ezer forintot kért el az utasoktól. Egy másik esetben a sofőr érvénytelen taxiállomás-használati hozzájárulással, valamint lejárt tevékenységi engedélykivonattal végzett személyszállítást. A Közlekedési Hatóság munkatársai a jármű rendszámát a helyszínen eltávolították, a forgalmi engedélyét pedig bevonták.