Nagyon meg akart szerezni valamit a kaposvári férfi a közvécé automatájából, ezért jól meg is verte + videó

A Kaposvári Járási Ügyészség garázdaság bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki – a vád szerint – perceken keresztül, több eszközzel ütötte a nyilvános illemhelynél található automatát, hogy megszerezze a benne levő pénzt.
A vád lényege szerint a harmincas éveiben járó terhelt nagyjából egy éve, tavaly áprilisban a Kaposvár belvárosában lévő illemhely bejáratához ment. A férfi azonban nem a mosdót akarta használni, hanem egy térkővel felfegyverkezve a díjfizetésre szolgáló automatát kezdte ütni. A vádlott 151 alkalommal csapott rá a készülékre, de a masszív szerkezet nem nyílt ki.
Ennek ellenére nem adta fel, másodszorra egy léccel, aztán egy fém kandelláberrel tért vissza, viszont a további ütések sem hozták meg a várt eredményt. Az automata tönkrement, a több mint 600 ezer forint kárt végül a biztosító térítette meg az üzemeltetőnek.
Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt. A szélmalomharcról videó is készült, ezt ide kattintva nézheti meg.
