Nagyon meg akart szerezni valamit a kaposvári férfi a közvécé automatájából, ezért jól meg is verte + videó

A vád lényege szerint a harmincas éveiben járó terhelt nagyjából egy éve, tavaly áprilisban a Kaposvár belvárosában lévő illemhely bejáratához ment. A férfi azonban nem a mosdót akarta használni, hanem egy térkővel felfegyverkezve a díjfizetésre szolgáló automatát kezdte ütni. A vádlott 151 alkalommal csapott rá a készülékre, de a masszív szerkezet nem nyílt ki.

Ennek ellenére nem adta fel, másodszorra egy léccel, aztán egy fém kandelláberrel tért vissza, viszont a további ütések sem hozták meg a várt eredményt. Az automata tönkrement, a több mint 600 ezer forint kárt végül a biztosító térítette meg az üzemeltetőnek.