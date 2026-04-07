kaposvár

Nagyon meg akart szerezni valamit a kaposvári férfi a közvécé automatájából, ezért jól meg is verte + videó

Nagyon fontos lehetett, ami benne volt, mert csaknem kétszázszor ütött.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 04. 07. 11:51
Kaposvár belvárosa. Illusztráció Fotó: Ruprech Judit Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Kaposvári Járási Ügyészség garázdaság bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki – a vád szerint – perceken keresztül, több eszközzel ütötte a nyilvános illemhelynél található automatát, hogy megszerezze a benne levő pénzt. 

A vád lényege szerint a harmincas éveiben járó terhelt nagyjából egy éve, tavaly áprilisban a Kaposvár belvárosában lévő illemhely bejáratához ment. A férfi azonban nem a mosdót akarta használni, hanem egy térkővel felfegyverkezve a díjfizetésre szolgáló automatát kezdte ütni. A vádlott 151 alkalommal csapott rá a készülékre, de a masszív szerkezet nem nyílt ki.

Ennek ellenére nem adta fel, másodszorra egy léccel, aztán egy fém kandelláberrel tért vissza, viszont a további ütések sem hozták meg a várt eredményt. Az automata tönkrement, a több mint 600 ezer forint kárt végül a biztosító térítette meg az üzemeltetőnek.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt. A szélmalomharcról videó is készült, ezt ide kattintva nézheti meg. 

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
