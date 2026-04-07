Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Lezárták az M5-öst, öt kilométeres a dugó

Két baleset is történt az M5-ös autópályán Budapest felé, több kilométeres a torlódás. Helyzetjelentés az utakról kedden délelőtt.

2026. 04. 07. 10:34
Cars standing in a traffic jam on a city street 1880785732 Shutterstock Proshkin Aleksandr
Két baleset is történt az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán kedden délelőtt – közölte az Útinform.

Egy kamion és egy kisteherautó ütközött Ócsa környékén. A 25-ös kilométernél

lezárták az autópálya főváros felé vezető oldalát,

a forgalmat az ócsai csomópontban terelik ki.

A másik baleset a sztráda Kecskemét elkerülő szakaszán történt, a 81-es kilométernél a külső sávot lezárták,

a torlódás már öt kilométer.

Burkolatjavítást végeznek Rétság belterületén a 2-es főúton. Az 55-ös kilométernél a fél útpályát lezárták.

Kigyulladt egy kisteherautó a 31-es főúton, Maglód környékén. A helyszínelés idejére a 26-os kilométernél félpályán halad a forgalom.

Delegáció érkezése miatt lezárások várhatók a fővárosban délelőtt és délután, illetve április 8-án, szerdán a délelőtti órákban. Ebben az időszakban a főváros számos pontján, többek között a repülőtér környékén, majd 

az M4-es, az M0-s és az M3-as autópálya útvonalon lesz teljes útlezárás.

Ezt követően a Kós Károly sétányon, az Andrássy úton, a József Attila utca, Lánchíd útvonalon halad a delegáció a budai Várba. A forgalomkorlátozásokkal kapcsolatban a rendőrség weboldalán tájékozódhatnak.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

