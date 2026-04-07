Felborult egy busz Budapesten

Hétfőn késő este felborult egy távolsági autóbusz a XI. kerületben. A garázsmenetben lévő buszon csak a sofőr ült – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A jármű a Neszmélyi és a Péterhegyi út sarkán hajtott árokba és borult fel, közben

kidöntött egy közvilágítási oszlopot is.

Az oldalán fekvő buszból a fővárosi hivatásos tűzoltók a berepedt szélvédőt kitörve szabadították ki a buszvezetőt.

A helyszínre mentő is érkezett.