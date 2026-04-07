Ínyencség, élvhajhászat, probléma vagy betegség? – A túlevést komolyabban kell venni, mint gondolnánk

A túlevés több szempontból is hatással van az egészségre, ha szokássá, mindennapossá válik. A súlygyarapodástól a megnövekedett koleszterinszintig rengeteg probléma merülhet fel. Amikor a túlevés szokássá válik, a szervezet nem biztos, hogy képes az összes ételt megemészteni, és az energiaként való felhasználás helyett zsírrá alakítja azt. Ez elhízáshoz vagy túlsúlyhoz vezethet, ami tovább növelheti a krónikus betegségek kockázatát. Hatással lehet az alvási szokásokra is, ami kevesebb alvást jelent, és így álmatlanságot okozhat. A túlevés – amelyet általában a gyorséttermi ételek fogyasztásával társítanak – a Times of India szerint könnyen felismerhető néhány jellegzetes tünet alapján. A gyomorpanaszok, a savas gyomor, a gyomorrontás, a puffadás és a gyomorégés mind olyan gyakori jelek, amelyek arra utalnak, hogy túl sokat ettünk.
Evés az érzelmek pótlására
A túlevésnek számos oka lehet. Azon túl, hogy az emberek az ízélmény vagy a szokás miatt hajlamosak a végletekig enni, van még egy nagyon fontos tényező. Néha azért eszünk túl sokat, mert túl boldogok vagy túl szomorúak vagyunk. Az érzelmi evéshez szintén nem egyetlen ok vagy egyetlen kiváltó esemény vezet, hanem sokszor egészen gyerekkorunkból hozott, tanult folyamatok sora. Sokakban alakul ki összefonódás az étel és olyan élmények között, mint a biztonság, szeretet, összetartozás, megnyugvás, vigasztalás. Ha pedig ez az összefonódás kialakul és megszilárdul, akkor megváltozik a késztetés is, ahogyan az ételre nézünk. Ilyenkor az a palacsinta vagy az a finom ebéd nem csupán egy éhséget csillapító falatot jelent, hanem a megnyugtatás eszközét, a nap fénypontját, a vigasztalást, vagy ehhez hasonló (egyénileg eltérő) élményeket. Valójában ez hiánypótlásként szolgál, vagyis a személy az evéssel igyekszik a fontos érzések űrjét betölteni – mondja Lukács Liza krízistanácsadó szakpszichológus, „Az éhes lélek gyógyítása” című könyv szerzője. Az Alapítvány a Cukorbetegekért lapja szerint joggal merülhet fel a kérdés: hogy lehet, hogy egyesekben létrejön ez az összefonódás, másokban pedig nem? Miért használja valaki az evést érzelmeinek pótlására?
