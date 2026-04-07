Ínyencség, élvhajhászat, probléma vagy betegség? – A túlevést komolyabban kell venni, mint gondolnánk

Evés feszülségoldásra

A biztonságérzet megteremtéséhez szükség van arra, hogy amikor a gyermek szomorú, dühös vagy épp boldog, a szülő képes legyen ráhangolódni az érzéseire és elfogadással, együttérzéssel reagálni rájuk – írja a Diabetes.hu, majd úgy folytatja: amennyiben a szülő képes a saját érzelmeit is felismerni és szabályozni, azzal egyúttal a gyermekének is segít, hogy érzéseit egészségesen (nem romboló módon), elfojtások nélkül megélhesse. A probléma akkor lép fel, ha bizonyos érzelmi állapotokkal a szülő maga sem tud mit kezdeni, nincsenek eszközei a megküzdésre, mert pl. neki sem tanították meg korábban, így a gyermekének sem tud ilyen módon segítséget nyújtani. Ugyanakkor valamilyen formában szeretné enyhíteni annak feszültségét, ezért könnyen lehet, hogy vigasztalás gyanánt egy kis édességgel kínálja meg. A Diabetes.hu szerint a probléma abból fakad, ha ez rendszeresen ismétlődik, így a gyermek a valódi érzelmi megküzdésre nem lát mintát. Ezáltal kerülhet előtérbe

az ízek okozta rövid távú örömszerzés keresése vagy a feszültség csökkentésére szolgáló evés, melyet ma „stresszevésként” szoktunk emlegetni.

Az érzelmi evést kapcsolati problémaként is azonosítják, a nehézség gyökere az érzelmek felismerésében, kifejezésében rejlik. A lap szerint, amikor ebben hiányosságunk van, akkor a környezetünk is nehezebben ért meg, így könnyen zavar támad kapcsolatainkban. Az érzelmi evés tehát nem a testi, hanem sokkal inkább az érzelmi szükségleteink pótlásáról szól.

Emocionális evés, mint megküzdési stratégia

Az érzelmi evés és a rágódás kapcsolatát vizsgálta Kovács Petra (Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. Kerületi Tagintézménye) és dr. Czeglédi Edit (Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet) 2025-ben, amelyről elérhető egy összefoglaló közlemény. A tanulmányban a szerzők foglalkoztak a túlsúly és az elhízás előfordulási gyakoriságával, melyről megállapították, a felnőtt társadalmakban nőttön-nő mind a felnőttek, mind pedig a gyermekek populációjában, a prevenció és a kezelés kevéssé sikeres. A tanulmányból kiderül,

az emocionális evés a pszichoszociális stresszorok által kiváltott negatív érzelmi állapotok csillapítására szolgáló, tanult megküzdési stratégia, amely azon túlmenően, hogy elhízásra hajlamosít, a hatékony testsúlykontroll egyik legnagyobb, személyen belüli akadálya.

A szerzők úgy vélik, az érzelmi evésre való hajlam összefüggést mutat a rágódással. A rágódás a szerzők szavaival élve perszeveratív gondolkodásként definiálható, amely magában foglalja a distressz érzésére, valamint annak lehetséges okaira és következményeire való ismétlődő, passzív fókuszálást. A ruminatív gondolatok nehezen kontrollálhatók, megzavarják a kognitív működést, érzelmi diszregulációval és intenzívebb negatív érzelmekkel társulhatnak. A tanulmányból kiderül, az érzelmi evés kezelése során a puszta diétás megszorítás nem elegendő, sőt akár ellentétes hatást is kiválthat, mivel a diéta megszakítása további szorongást és kontrollvesztett evést idézhet elő. Emiatt az érzelmi evés okainak feltárása és menedzselése elengedhetetlen a falásrohamok megelőzéséhez.

Mivel az emocionális evés a negatív érzelmekkel való megküzdés egyik maladaptív stratégiája, kulcsfontosságú a stresszkezelési készségek fejlesztése.

A szerzők foglalkoztak a hedonisztikus evéssel és az érzelmi evéssel is, melyek hasonló elvre épülnek: az érzelmi állapot megváltoztatására szolgálnak. Úgy találták, a kognitív viselkedésterápia csökkentheti a rágódást, és módosíthatja a maladaptív evési szokásokat azáltal, hogy azonosítja és átkeretezi a negatív automatikus gondolatmintákat, továbbá a jelentudatosság (mindfulness) alapú intervenciók hatékonyan csökkenthetik a rágódást, mivel segítenek az egyéneknek a gondolataikhoz való viszonyulásuk megváltoztatásában. A tanulmányban sorra vették az érzelmi evés és a rágódás kapcsolatát alátámasztó tanulmányokat, és gyakorlati ajánlásokat fogalmaztak meg a klinikumban dolgozók számára.