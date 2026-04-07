Elárulta a rendőrség, hány budapesti sofőrnek vette el a jogosítványát ittas vezetésért húsvétkor

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei az ittas járművezetők kiszűrésére tartottak ellenőrzést április 2-án estétől 7-én reggelig a főváros útjain. Összesen 75 ittas vezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okoztak volna.
Az alkoholos befolyásoltság mértékének függvényében 33 ember ellen indult büntetőeljárás (tőlük a jogosítványt is elvették, illetve felfüggesztették vezetői jogosultságukat), 41 esetben közigazgatási eljárás indult, míg egy személyt vérvételre állítottak elő. A járművezetők emellett büntetőpontokat is szereztek.
