Nem volt elég a borsodi férfinak, hogy szexuálisan kizsákmányolta a fiatal nőt, az erőszakkal nem ért véget a rémálom

Vádat emeltek egy férfi ellen szexuális erőszak és rablás bűntette miatt. Az elkövető a nőt késsel fenyegetve szexuálisan bántalmazta, végül elvette a mobiltelefonját.
A vádirat szerint a férfi tavaly március elején, éjszaka, egy autóbuszon ismerkedett meg a sértettel, akit Miskolc területén gyalogosan kísért. Amikor egy sötét utcaszakaszra értek, a férfi egy hét centiméteres pengehosszúságú kést a nő irányába tartott, ezután szexuálisan bántalmazta. A nő elhagyta a helyszínt, de a vádlott utánament, majd követelte a telefonját, amit a tiltakozó sértett kezéből hirtelen mozdulattal elvett.
A nő vissza akarta kérni a telefont, de a vádlott megfenyegette, hogy leszúrja, ha utánamegy.
Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
