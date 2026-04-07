Nem volt elég a borsodi férfinak, hogy szexuálisan kizsákmányolta a fiatal nőt, az erőszakkal nem ért véget a rémálom

A vádirat szerint a férfi tavaly március elején, éjszaka, egy autóbuszon ismerkedett meg a sértettel, akit Miskolc területén gyalogosan kísért. Amikor egy sötét utcaszakaszra értek, a férfi egy hét centiméteres pengehosszúságú kést a nő irányába tartott, ezután szexuálisan bántalmazta. A nő elhagyta a helyszínt, de a vádlott utánament, majd követelte a telefonját, amit a tiltakozó sértett kezéből hirtelen mozdulattal elvett.

A nő vissza akarta kérni a telefont, de a vádlott megfenyegette, hogy leszúrja, ha utánamegy.