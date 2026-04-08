Nagyon izgalmas, ami most jön, távcső sem kell ahhoz, hogy csodát lásson

Április 10-én hajnali 4.30-kor 13 fok magasan lesz a Pegazus csillagképben, a Markab csillagtól balra, fölfelé. Ekkor, bár az utolsó negyed fázisú félhold fénye még megvilágítja az eget, de az üstökös már elég fényes lesz, hogy könnyen látszódjon egy kézi látcsőben. Április 13-án 4.30-kor hasonló magasságban lesz, a Markab csillagtól balra és már szabad szemmel is látható lesz tiszta, vidéki égen, kézi látcsővel talán már több fokos csóvája is látszik majd.

Az utolsó lehetőség megfigyelni az üstököst a perihéliuma napján lesz, azaz április 19-én reggel 4.35-kor, a már világosodó égen. A Naphoz közeledő üstökös ekkor már csak 6 fok magasan lesz látható. Megfigyelése ekkor már kicsit nehezebb a szürkületi égen, noha fényessége nő.

Az üstökös április 19-i napközelsége után gyorsan eltűnik majd a magyarországi égboltról, ahogy dél felé távozik.