Reggel elment otthonról az idős nő, este az egyik határ menti településen bukkantak rá a rendőrök

Egy nő tett bejelentést a rendőrségen április 4-én este, hogy az idős hozzátartozója reggel elment a környei otthonából, és azóta nem találják – írja a rendőrségi portál.
Az aggódó hozzátartozó elmondta, hogy a 76 éves nő nem tud tájékozódni térben és időben, ráadásul gyógyszereket szed, amiket nem vitt magával. A rendőrség helyi polgárőrökkel és a Fejér megyei bűnügyi kutyavezetői csoport nyomkereső kutyájával kezdte a keresést. Végigjárták a buszmegállókat, vasútállomásokat, végül késő este Lábatlanon találták meg.
A nő nem tudta elmondani a rendőröknek, hogy jutott el oda. Zavart volt és fázott, ezért a rendőrök beültették a járőrautóba, hogy felmelegedjen. Értesítették a hozzátartozókat is, így a nő épségben került haza.
