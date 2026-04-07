Kiderült, hogy ki, és miért mészárolt le egy nőt egy győri parkolóban április 1-jén

A megalapozott gyanú szerint a terhelt április 1-jén reggel, egy győri telephely parkolójában odament ahhoz a gépjárműhöz, amelyben a tőle külön élő felesége és egy férfi ült. A gyanúsított az autóból kiszálló nőt a földre lökte, majd késsel többször megszúrta. A gyanúsított ezután a gépjárműtől futva menekülő férfi után eredt, és késsel a kezében megöléssel fenyegette.

A férfinak sikerült elmenekülnie, a nő azonban a helyszínen meghalt.