Kiderült, hogy ki, és miért mészárolt le egy nőt egy győri parkolóban április 1-jén

Indítványozta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség annak a férfinak a letartóztatását, aki több késszúrással megölte a feleségét Győrben – írja az ügyészség.
A nő a helyszínen meghalt, aki vele volt, épphogy el tudott menekülni.
A megalapozott gyanú szerint a terhelt április 1-jén reggel, egy győri telephely parkolójában odament ahhoz a gépjárműhöz, amelyben a tőle külön élő felesége és egy férfi ült. A gyanúsított az autóból kiszálló nőt a földre lökte, majd késsel többször megszúrta. A gyanúsított ezután a gépjárműtől futva menekülő férfi után eredt, és késsel a kezében megöléssel fenyegette.
A férfinak sikerült elmenekülnie, a nő azonban a helyszínen meghalt.
További Belföld híreink
A nyomozó hatóság előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki a férfit. A főügyészség indítványozta a terhelt letartóztatását tekintettel arra, hogy vele szemben fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint annak a veszélye, hogy a megkísérelt bűncselekményt véghez vinné. Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!