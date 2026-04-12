Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
kapu tiborrubint rékaVálasztás 2026kis grófoorbán viktorákos

Kapu Tibor, Kis Grófo, Schóberték és még sokan mások – fotókon mutatjuk, hogyan szavaztak a hírességek

Volt, akinek az első dolga volt reggel szavazni menni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 18:27
illusztráció Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Szavaztunk! Édesanyám 2010-ben, amikor első szavazó voltam, azt tanította, hogy szavazni nemcsak állampolgári jogunk, de kötelességünk is. Édesapám ma a saját, négy évtizedes gépészmérnöki pályafutása alatt használt tollával szavazott. Én pedig egy magyar címeres tollal” – fogalmaz a közösségi oldalán Kapu Tibor magyar űrhajós. 

A magyar űrhajós arra kért mindenkit, hogy éljen a választójogával, és menjen el szavazni.

Kis Grófo is bejelentkezett a közösségi oldalán, aki szerint az egyetlen biztos választás a Fidesz. 

Néhány órával később megosztott egy fotót is, amelyen Orbán Viktorral látható. Ebben a bejegyzésben arról írt, hogy álmában sem tudna jobb vezetőt elképzelni nála, a zenész úgy vélte, a világon nincs párja a kormányfőnek. 

Zalatnay Cini sem hagyta ki a nagy napot. Az énekesnő a BorsOnline-nak arról beszélt , tudta, milyen szerelésben lép oda az urnához, hiszen egy korábbi háborúellenes gyűlésen már beszerezte a híres pulóvert, amelyen Orbán Viktor emblematikus firkája látható. Cini arról is beszélt, hogy úgy készült erre a napra, mint egy igazi rajongó, és nagyon jó érzés volt ma belépni a szavazókörbe. 

Amikor beléptem a szavazókörbe, mindenki mosolygott rám és sokan egyetértően néztek, sőt néhányan el is mondták nekem, hogy velem, velünk éreznek, vagyis ők is patrióták.

választás szavazás Zalatnay Sarolta
Fotó: Zalatnay Sarolta

Szabó Zsófi is elment szavazni, vitte magával a kisfiát, és még Orbán Viktornak is üzent. 

Hajrá, @orbanviktor! Nyerni fogunk!!!

– fogalmazott a közösségi oldalán. 

Fotó: Instagram

Ákos a feleségével járult az urnák elé, és a nagy pillanatról fotót is posztolt az Instagramon. A zenész nagyjából három órával ezelőtt azt írta, jobb, ha siet, aki nem akar lemaradni erről a négyévente adódó lehetőségről, mert náluk komoly sor volt.

A Schóbert család biztosra akart menni. Rubint Réka és családja szombat késő estig A Nagy Duett stúdiójában volt, hiszen ifjabb Schóbert Norbi bejutott a döntőbe Lengyel Johannával. Másnap reggel az elsők között adták le a szavazataikat a 2026-os országgyűlési választáson. Rubint Réka egyébként nemrég kamerák előtt vette le a parókáját, ebben a cikkben a betegségéről olvashat. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
