„Szavaztunk! Édesanyám 2010-ben, amikor első szavazó voltam, azt tanította, hogy szavazni nemcsak állampolgári jogunk, de kötelességünk is. Édesapám ma a saját, négy évtizedes gépészmérnöki pályafutása alatt használt tollával szavazott. Én pedig egy magyar címeres tollal” – fogalmaz a közösségi oldalán Kapu Tibor magyar űrhajós.
Kapu Tibor, Kis Grófo, Schóberték és még sokan mások – fotókon mutatjuk, hogyan szavaztak a hírességek
Volt, akinek az első dolga volt reggel szavazni menni.
A magyar űrhajós arra kért mindenkit, hogy éljen a választójogával, és menjen el szavazni.
Kis Grófo is bejelentkezett a közösségi oldalán, aki szerint az egyetlen biztos választás a Fidesz.
Néhány órával később megosztott egy fotót is, amelyen Orbán Viktorral látható. Ebben a bejegyzésben arról írt, hogy álmában sem tudna jobb vezetőt elképzelni nála, a zenész úgy vélte, a világon nincs párja a kormányfőnek.
További Belföld híreink
Zalatnay Cini sem hagyta ki a nagy napot. Az énekesnő a BorsOnline-nak arról beszélt , tudta, milyen szerelésben lép oda az urnához, hiszen egy korábbi háborúellenes gyűlésen már beszerezte a híres pulóvert, amelyen Orbán Viktor emblematikus firkája látható. Cini arról is beszélt, hogy úgy készült erre a napra, mint egy igazi rajongó, és nagyon jó érzés volt ma belépni a szavazókörbe.
További Belföld híreink
Amikor beléptem a szavazókörbe, mindenki mosolygott rám és sokan egyetértően néztek, sőt néhányan el is mondták nekem, hogy velem, velünk éreznek, vagyis ők is patrióták.
Szabó Zsófi is elment szavazni, vitte magával a kisfiát, és még Orbán Viktornak is üzent.
Hajrá, @orbanviktor! Nyerni fogunk!!!
– fogalmazott a közösségi oldalán.
Ákos a feleségével járult az urnák elé, és a nagy pillanatról fotót is posztolt az Instagramon. A zenész nagyjából három órával ezelőtt azt írta, jobb, ha siet, aki nem akar lemaradni erről a négyévente adódó lehetőségről, mert náluk komoly sor volt.
További Belföld híreink
A Schóbert család biztosra akart menni. Rubint Réka és családja szombat késő estig A Nagy Duett stúdiójában volt, hiszen ifjabb Schóbert Norbi bejutott a döntőbe Lengyel Johannával. Másnap reggel az elsők között adták le a szavazataikat a 2026-os országgyűlési választáson. Rubint Réka egyébként nemrég kamerák előtt vette le a parókáját, ebben a cikkben a betegségéről olvashat.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!